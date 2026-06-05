文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日 午後7時00分～7時30分）では、スペシャルウィーク週の6月7日（日）の放送に、向井純葉、村井優、山下瞳月が出演する。

櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨く様々な企画に全力でチャレンジしている当番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリスナーにも楽しんでもらう内容を目指している。

スペシャルウィーク週となる6月7日（日）の放送では、特別企画「デモジェル山下とエンジェル村井の懺悔室」を実施。前回、大きな反響を呼んだ「デモジェル山下の懺悔室」が満を持して復活。さらなる進化を遂げて帰ってくる。

この企画では、リスナーに「未だに悔いていること」を正直に告白してもらい、心の底から反省しているのかどうかを「デモジェル山下」こと山下瞳月と、「エンジェル村井」こと村井優が真剣にジャッジする。ただし反省の色が見えないリスナーには、普段の山下と村井からは想像できない厳しい言葉が送られて…。今回も、天使のように超絶甘い一言や、悪魔のように手厳しい一言が続出!? また、メールが採用されたリスナーには素敵なプレゼントを予定している。

収録を終えた向井純葉、村井優、山下瞳月は、以下のようにコメントしている。

【向井純葉】

今回はデモジェル山下様とエンジェル村井様が来てくださいました！

厳しい一言なのか、優しくて甘い一言なのか、ぜひ聴いてみてください！

私もお二人に会えて嬉しかったです♡

【村井優】

火力の高いデモジェル山下に対して、エンジェル村井が擁護できるのか…。

2人のディベートをお楽しみに!! いとちゃんの判定にも注目です。

【山下瞳月】

デモジェル様とエンジェル様が来てくれました!!

お二人に会えてうれしかったです♡

※6月7日（日）放送の『櫻坂46の「さ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260607190000

【番組概要】

■番組名： 『櫻坂46の「さ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後7時00分～7時30分

■出演： 櫻坂46 向井純葉、村井優、山下瞳月 ※6月7日（日）放送回

■メールアドレス： sakura@joqr.net

■番組X： @sakura_joqr ※推奨ハッシュタグ： #櫻坂のさ