夏の神奈川の本命がやっぱり横浜高校なワケ　メジャー注目の織田翔希に続き台頭した「左のエース」とは

横浜高校の左腕・小林も注目選手の一人だ(C)産経新聞社

選抜大会の不完全燃焼を払拭する見事な優勝劇に、高校野球ファンからの称賛が集まっています。

千葉で開催された今春の高校野球関東大会で、22年ぶり7度目の優勝を成し遂げた横浜高校（神奈川1位）です。

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初戦（2回戦）の国士舘（東京2位）戦を9−1の7回コールドで撃破すると、準々決勝の健大高崎（群馬1位）戦では4−3で逆転勝ち。準決勝の山梨学院（山梨1位）戦も4−2で勝ちきり、決勝の浦和学院（埼玉1位）戦では13−3と圧勝したのです。

高校野球の取材歴が長いライターは言います。

「試合後、村田浩明監督の表情にも安堵感が感じられました。やはり選抜大会の1回戦で神村学園（鹿児島）に0−2で敗れ、初戦で甲子園を去ったことが相当、悔しかったようです。春の神奈川を1位で勝ちきり、関東大会では連日、満員の観衆の中、貴重な公式戦で経験を積めた。横浜高校にとっては、夏に向けて弾みがつく優勝になったと言っていいでしょう」

夏の神奈川大会は6月13日に組み合わせ抽選会が開かれ、県内の強豪校が「打倒・横浜高校」に目の色を変えてぶつかってきます。いくら横浜高校であっても、夏の神奈川大会を制することは一筋縄ではいかないことは、歴史が証明しています。