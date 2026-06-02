日本勝利!最高の景色を!❤️‍

(守備の強度も高くしめるところきちんとしめることがかなっていたアイスランドに対して、日本も焦ることなくボールを持つ時間を作れたのが特に後半は魅力的でしたね!縦パスやロングボールなど相手を動かすプレーにも期待感が上がりましたね✨) pic.twitter.com/ilwIQPg5VA