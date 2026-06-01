記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でコルクボトルアレンジワークショップを開催2026年6月19日〜6月21日の3日間限定、場所はパサージュ内クート。時間は11:00〜18:00（所要時間：20分程度） ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でコルクボトルアレンジワークショップを開催2026年6月19日〜6月21日の3日間限定、場所はパサージュ内クート。時間は11:00〜18:00（所要時間：20分程度）

ハウステンボスで開催中の“ミッフィーバースデーマンス2026”

その期間中である2026年6月19日〜6月21日の3日間限定で、コルクボトルアレンジワークショップが登場！

コルクボトルをミッフィーと好きなドライフラワーでアレンジできる、Flower Miffyでも人気のワークショップです。

数に限りがあり、混雑時は会場で整理券が配布されます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コルクボトルアレンジワークショップ

価格：2500円開催場所：ハウステンボス／パサージュ内クートイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026内容：コルクボトルアレンジワークショップ実施期間：2026年6月19日〜6月21日時間：11:00〜18:00（所要時間：20分程度）

コルクボトルアレンジワークショップは、

コルクボトルをミッフィーと好きなドライフラワーでアレンジできる、Flower Miffyでも人気のワークショップです。

コルクボトルの中に

ミッフィーのフィギュアを飾り、

用意された色とりどりのお花を好きなようにデコレーションしていきます。

カラフルなお花は種類も豊富で、好きな組み合わせを楽しむことができます。

数に限りがあり、混雑時は会場で整理券が配布されます。

ミッフィーのお誕生日を祝うハウステンボスならではの企画として、園内で過ごす時間をより特別にしてくれます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コルクボトルアレンジワークショップの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

© Mercis bv

よくある質問

Q. どこで楽しめますか？

A. ハウステンボスのパサージュ内クートで楽しめます。

Q. いつ開催されていますか？

A. 2026年6月19日〜6月21日に開催されています。

時間は11:00〜18:00（所要時間：20分程度）です。

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