6月19日から21日の3日間限定！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コルクボトルアレンジワークショップ
記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でコルクボトルアレンジワークショップを開催2026年6月19日〜6月21日の3日間限定、場所はパサージュ内クート。時間は11:00〜18:00（所要時間：20分程度）
ハウステンボスで開催中の“ミッフィーバースデーマンス2026”
その期間中である2026年6月19日〜6月21日の3日間限定で、コルクボトルアレンジワークショップが登場！
コルクボトルをミッフィーと好きなドライフラワーでアレンジできる、Flower Miffyでも人気のワークショップです。
数に限りがあり、混雑時は会場で整理券が配布されます。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コルクボトルアレンジワークショップ
価格：2500円開催場所：ハウステンボス／パサージュ内クートイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026内容：コルクボトルアレンジワークショップ実施期間：2026年6月19日〜6月21日時間：11:00〜18:00（所要時間：20分程度）
コルクボトルアレンジワークショップは、
コルクボトルをミッフィーと好きなドライフラワーでアレンジできる、Flower Miffyでも人気のワークショップです。
コルクボトルの中に
ミッフィーのフィギュアを飾り、
用意された色とりどりのお花を好きなようにデコレーションしていきます。
カラフルなお花は種類も豊富で、好きな組み合わせを楽しむことができます。
数に限りがあり、混雑時は会場で整理券が配布されます。
ミッフィーのお誕生日を祝うハウステンボスならではの企画として、園内で過ごす時間をより特別にしてくれます。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コルクボトルアレンジワークショップの紹介でした。
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よくある質問
Q. どこで楽しめますか？
A. ハウステンボスのパサージュ内クートで楽しめます。
Q. いつ開催されていますか？
A. 2026年6月19日〜6月21日に開催されています。
時間は11:00〜18:00（所要時間：20分程度）です。
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