無冠、喧嘩、史上初のゼロも…ブランド力は健在!? SNSで人気のクラブTOP10！１位と２位がフォロワー４億人超え、３位は２億人のマンU
国際サッカー連盟の教育研究機関でもあるスイス拠点の調査機関『CIESフットボール・オブザーバトリー』が５月27日、ソーシャルメディアで人気のあるクラブ、トップ10を発表した。
Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTubeのフォロワーを足した数で順位付け。１位には４億8800万人でレアル・マドリーが輝いた。直近のシーズンは無冠に終わった上、チームメイト同士の喧嘩、史上初のW杯スペイン代表選出ゼロなど、ネガティブな話題で溢れているものの、“白い巨人”のブランド力は健在と言えそうだ。
２位は４億4200万人という僅差で、マドリーの宿敵バルセロナ。フォロワー数こそ微妙に下回っているが、今季のラ・リーガでは永遠のライバルに勝点８差をつけ、再び優勝を果たした。スペイン２強が非常に高いレベルでトップを競い、SNS上でもエル・クラシコが勃発しているのは興味深い。
そして表彰台の最後の一枠は、２億3900万人でマンチェスター・ユナイテッド。世界中で根強い人気を誇る名門は、１月に暫定監督として就任したマイケル・キャリックのもと、ピッチ上での力強さを取り戻し、昨季のプレミアリーグ15位から大幅アップの３位でフィニッシュした。このまま完全復活し、フォロワーもさらに増やしたいところだ。
『CIESフットボール・オブザーバトリー』が今回発表したトップ10は以下の通り。ラ・リーガ（スペイン）、プレミアリーグ（イングランド）、リーグ・アン（フランス）、セリエA（イタリア）、ブンデスリーガ（ドイツ）による欧州５大リーグのクラブで占められている。
１位 レアル・マドリー（４億8800万人）
２位 バルセロナ（４億4200万人）
３位 マンチェスター・ユナイテッド（２億3900万人）
４位 パリ・サンジェルマン（２億800万人）
５位 マンチェスター・シティ（１億8800万人）
６位 リバプール（１億7900万人）
７位 ユベントス（１億7800万人）
８位 バイエルン・ミュンヘン（１億6500万人）
９位 チェルシー（１億5700万人）
10位 アーセナル（１億1900万人）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】特に多いのはFacebookとインスタ！超興味深いフォロワー数ランキング
Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTubeのフォロワーを足した数で順位付け。１位には４億8800万人でレアル・マドリーが輝いた。直近のシーズンは無冠に終わった上、チームメイト同士の喧嘩、史上初のW杯スペイン代表選出ゼロなど、ネガティブな話題で溢れているものの、“白い巨人”のブランド力は健在と言えそうだ。
そして表彰台の最後の一枠は、２億3900万人でマンチェスター・ユナイテッド。世界中で根強い人気を誇る名門は、１月に暫定監督として就任したマイケル・キャリックのもと、ピッチ上での力強さを取り戻し、昨季のプレミアリーグ15位から大幅アップの３位でフィニッシュした。このまま完全復活し、フォロワーもさらに増やしたいところだ。
『CIESフットボール・オブザーバトリー』が今回発表したトップ10は以下の通り。ラ・リーガ（スペイン）、プレミアリーグ（イングランド）、リーグ・アン（フランス）、セリエA（イタリア）、ブンデスリーガ（ドイツ）による欧州５大リーグのクラブで占められている。
１位 レアル・マドリー（４億8800万人）
２位 バルセロナ（４億4200万人）
３位 マンチェスター・ユナイテッド（２億3900万人）
４位 パリ・サンジェルマン（２億800万人）
５位 マンチェスター・シティ（１億8800万人）
６位 リバプール（１億7900万人）
７位 ユベントス（１億7800万人）
８位 バイエルン・ミュンヘン（１億6500万人）
９位 チェルシー（１億5700万人）
10位 アーセナル（１億1900万人）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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