【最大60％オフ】流那プロデュースのランジェリーブランド「Lulumerry」がスペシャルセール

fast step（ファストステップ）は5月26日から、人気動画クリエイター流那さんがプロデュースするランジェリーブランド “Lulumerry”（ルルメリー）にて、半年に一度のスペシャルセール「HALF YEAR FINAL FAIR」を開催しました。

■半年に一度のチャンス！ランジェリーのほか、ルームウェアもお得な価格に

期間中は、人気ランジェリーやルームウェア、小物など、今すぐ使えるアイテムを最大60％OFFで販売します。

フェア対象の人気アイテムを一部紹介します。「ベロアリボンレース 盛りもっと ブラジャー&ショーツ」（フェア限定価格 5,060円→3,036円）は、繊細なアイラッシュレースが夏らしい抜け感を演出する、爽やかなサックス×グレー配色のランジェリー。ベロアリボンやシルバーの蝶チャームが上品な大人かわいい1着で、胸元のクロスコードが美シルエットを叶えます。

「フラワープリントリブ 盛りもっと ブラジャー&ショーツ」（フェア限定価格 5,060円→3,036円）は、小さな薔薇プリントと波型レース、女の子らしいコーラルピンクがデートにぴったりなランジェリー。U字ワイヤーと厚手パッドでふっくらデコルテをメイクし、フロントのホールデザインでさりげない色っぽさを演出します。

「タックシャツ 盛りもっと ブラジャー&ショーツ」（フェア限定価格 5,060円→3,036円）は、シャツブラウス風のデザインを落とし込んだ、アイボリーレースが涼しげで上品なランジェリー。L字ワイヤーと厚手パッドが横からバストを寄せてくっきり谷間をメイクし、透け感のあるチュールが抜け感を演出します。

「ソフトリブワンマイル ルームウェア 3点セット」（フェア限定価格 12,100円→6,050円）は、カーディガン、カップ付きタンクトップ、ショートパンツのブラウンカラーのセット。ふんわり軽いリブ素材で着心地が良く、タンクトップは自然なバストメイクが可能。おうち時間からワンマイルまで幅広く活躍します。

「ボディケアクリーム」（フェア限定価格 2,860円→1,144円）は、流那さん監修による”いい女がつける香り”をテーマにした完全オリジナルのボディクリーム。艶っぽく華やかな香りが広がり、夏でもベタつかずしっとり滑らかな肌へ導きます。くすみピンクの蝶々パッケージもポイントです。

■HALF YEAR FINAL FAIR 概要

開催内容：対象商品 最大60％OFF

対象商品：ランジェリー／ルームウェア／小物 など

開催期間：5月26日(火)16:00〜6月10日(水)16:00

（フォルサ）