スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： ambula map

開発者： COGITO Inc.

価格： 無料

対応OS： iOS 11.0 以降、Android 6.0 以上

カテゴリ： ナビ

地形が正確に再現され、お店の細かい情報まで豊富に掲載されているGoogle マップはたしかに便利。でも無機質な感じがして、地図を見ていてもワクワクしない、と思うことはないだろうか。ときには便利すぎる地図から離れて、手作り感あふれるイラスト地図が集まった「ambula map」を使ってみるのはいかが？

手描き風イラストが大量に収録されている「ambula map」

味わいあるイラスト地図がたくさん

「ambula map」は、全国各地の観光スポットや歴史的な逸話がある名所、食べ歩きにぴったりの商店街など、さまざまな場所の味わいあるイラスト地図を集めたアプリ。

たとえば熊本市は水道町の主要な施設・食事処をラフなイラストで再現した「水道町おでかけマップ」、新宿・高田馬場にある商店街のお店や人にスポットを当てたイラスト地図、福沢諭吉にゆかりのある町の古地図などがある。

熊本市の「水道町おでかけマップ」

高田馬場の商店街マップ

知る人ぞ知る穴場スポットを発見できるかも？

多くのイラスト地図が手描きを思わせる温かみのあるテイストで、しかもおすすめスポットに絞って紹介しているのがポイント。「見ておくべきところ」を効率よく把握でき、現地で観光するときには迷わず歩けるはず。もしくは、あなたの職場付近の地図があれば、ランチやディナーの新しいお店を開拓するのにも役立つかもしれない。

古地図については、現代の地図と比較できるようになっているので、歴史の名残に触れながら街を歩く、といった楽しみ方もできる。観光用の案内地図として、自宅近所の散歩用地図として、Google マップ以上に積極的に活用してみてほしい。

商店街のお店1軒1軒の細かな情報も知ることができる

古地図は現代の地図と比較しながら閲覧可能