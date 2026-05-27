福本大晴が、1stアルバム『angel wing』を本日5月27日にリリースした。

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本作は、ソロアーティストとして活動を続ける福本大晴にとって、初のオリジナルアルバム。アルバムタイトル『angel wing』は、ファンの間で“天使の羽”と呼ばれる福本の髪に由来しており、相反する感情をテーマに彼の原点と飛躍を描いた一枚に仕上がっている。

収録曲はHIPHOP色の強い「Loose fit」「ECHO」、アイドル曲「君がサビ」「ラビュラビュ」、コミカルな「ダメダメラブストーリー」、バラード「ベルガモット」、ライブ曲「Sneakers」など、多彩なジャンルの楽曲を網羅。表題曲「angel wing」は、本作の世界観を象徴する一曲となっている。

あわせて、アルバムのリリースを記念した全国ツアー『福本大晴 全国Album Tour 2026「angel wing」』を開催。6月6日の仙台 GIGS公演を皮切りに、8月25日のShibuya LOVEZ公演まで全国15公演をめぐる。

（文＝リアルサウンド編集部）