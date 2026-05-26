【はま寿司】大切り銀鮭、ほっけの天ぷら握りが110円！5月26日から「にっぽん旨ねた祭り」第2弾が開催中。

はま寿司は、2026年5月26日から「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を開催しています。

なくなり次第終了！国産ネタが勢ぞろい

5月12日から好評開催中の「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」。5月26日から第2弾がスタートし、限定ネタが登場しています。

・三陸産 大切り銀鮭

柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産銀鮭」を大切りで楽しめる一皿です。

価格は110円。

・北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り

ふんわりとした身とサクサクの衣が絶妙です。

価格は110円。

・北海道産つぶ貝のわさび和え

つぶ貝のコリコリとした食感とわさびの爽やかな辛さがやみつきになります。

価格は176円。

・北海道噴火湾産 大粒ほたて

ホタテの甘みとジューシーな食感を堪能できます。

価格は176円。

・富山湾産 大振り生ほたるいか

ワタの濃厚な旨みを楽しめる、今が旬のネタです。

価格は176円。

一部店舗では価格が異なります。

商品はなくなり次第終了。また、一部商品は販売期間が異なります。

食事券3000円分が当たる！SNSキャンペーン開催中

また、はま寿司公式Xではフェア開催を記念して食事優待券があたるキャンペーンを開催中。フォロー＆引用ポストで、食事優待券3000円分が抽選で合計80人に当たります。

応募期間は5月27日23時59分まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部