東京で『ポケモン GO』過去最大規模のリアルイベント開催！ 限定フォトスポットやピカチュウたちのステージショーを披露
スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』の過去最大規模となるリアルイベント「Pokemon GO Fest 2026：東京」が、5月29日（金）から 6月1日（月）の期間、東京のお台場海浜公園、シンボルプロムナード公園、潮風公園などで開催される。
【写真】初の試み！ 東京都内のみを舞台にした「GOスタンプラリー」も開催
■チケットは2種類
今回開催される「Pokemon GO Fest 2026：東京」は、お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場とし、ゲーム内での特別な体験をはじめ、フォトスポットやダンスステージなど『ポケモン GO』の世界を体感できるコンテンツが展開されるリアルイベント。
チケットは2種類販売されており、公園会場と街中での両方のゲームプレイを体験できるチケットと、公園会場と島嶼部を除く街中でのゲームプレイのみが体験できる「まち探検チケット」から選べる。
公園会場の東京臨海副都心（台場・青海地区）では、イベントならではの記念撮影が楽しめる限定の装飾とフォトスポットや、ピカチュウたちと「ピカチュウ音頭」を踊れる大きなやぐらなどが登場。また、音楽に合わせてピカチュウたちがダンスショーを披露する特別なステージコンテンツも用意される。
それから、対象店舗で『ポケモン GO』のゲーム画面を提示すると、イベントオリジナルシールをプレゼントする企画や、虎ノ門ヒルズと六本木ヒルズにてアプリのAR機能を活用して撮影する特別フォトブースの設置、4つの都立公園にてピカチュウサンバイザーの配布など、公園会場でのセッションを終えた後も楽しめるコンテンツが満載だ。
ちなみに、一足早い5月25日（月）から、港区・江東区・品川区のランドマークが含まれるロケーション背景が付いたポケモンをゲットできる「GOスタンプラリー」のプレイが可能。東京都内のみを舞台に完結する「GOスタンプラリー」の実施は今回が初の取り組みで、同企画は「Pokemon GO Fest 2026：東京」のチケットを持っていない人も挑戦できる。
【写真】初の試み！ 東京都内のみを舞台にした「GOスタンプラリー」も開催
■チケットは2種類
今回開催される「Pokemon GO Fest 2026：東京」は、お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場とし、ゲーム内での特別な体験をはじめ、フォトスポットやダンスステージなど『ポケモン GO』の世界を体感できるコンテンツが展開されるリアルイベント。
公園会場の東京臨海副都心（台場・青海地区）では、イベントならではの記念撮影が楽しめる限定の装飾とフォトスポットや、ピカチュウたちと「ピカチュウ音頭」を踊れる大きなやぐらなどが登場。また、音楽に合わせてピカチュウたちがダンスショーを披露する特別なステージコンテンツも用意される。
それから、対象店舗で『ポケモン GO』のゲーム画面を提示すると、イベントオリジナルシールをプレゼントする企画や、虎ノ門ヒルズと六本木ヒルズにてアプリのAR機能を活用して撮影する特別フォトブースの設置、4つの都立公園にてピカチュウサンバイザーの配布など、公園会場でのセッションを終えた後も楽しめるコンテンツが満載だ。
ちなみに、一足早い5月25日（月）から、港区・江東区・品川区のランドマークが含まれるロケーション背景が付いたポケモンをゲットできる「GOスタンプラリー」のプレイが可能。東京都内のみを舞台に完結する「GOスタンプラリー」の実施は今回が初の取り組みで、同企画は「Pokemon GO Fest 2026：東京」のチケットを持っていない人も挑戦できる。