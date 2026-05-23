◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第１８節 広島４―２名古屋（２３日・Ｅピース）

広島は名古屋に４―２で快勝し、３連勝で地域リーグラウンドを締めくくった。１５日にＷ杯北中米大会の日本代表メンバーに選出され、初のＷ杯に臨む広島ＧＫ大迫敬介はこの日はベンチ外。チームの勝利を見守った後、Ｗ杯への壮行セレモニーが行われ、花束を手にスタジアム中央でマイクを持ったあいさつした。

▼ＧＫ大迫の場内スピーチ「ユースからこのクラブに入り、約１０年がたちます。トップに上がってから、このクラブになにか恩返しがしたいとずっと思っていました。小さい頃から夢に見ていたワールドカップのメンバーに今回入ることができました。この半年間のシーズンは正直、個人的には納得のいくパフォーマンスを全く発揮できず、チームメイトがミスをカバーしてくれて、本当にチームの皆さんにも感謝しています。チームとしても苦しい時期も何度もありましたが、サポーターの皆さんが僕たちを見捨てることなく、常に背中を押してくださったおかげで今回ワールドカップの選出につながったと思っています。そんな方々に感謝しながら、これから夢の中に飛び込んでいきます。思う存分楽しんで、サンフレッチェ広島を背負って日本代表として戦えることを誇りに思い、楽しんできたいと思います」

◆大迫 敬介（おおさこ・けいすけ）１９９９年７月２８日、鹿児島・出水市生まれ。２６歳。小学１年から江内サッカースポーツ少年団で競技を始め、中学はフェリシドＦＣに所属。高校から広島ユース。卒業後の１８年にトップチーム昇格。１９年２月１９日、ＡＣＬプレーオフのチェンライＵ（タイ）戦で公式戦デビュー。同２３日の清水戦でＪ１初出場。同年６月のチリ戦で日本代表デビュー。２１年に東京五輪代表選出も出場なし。国際Ａマッチ１１試合８失点。１８８センチ、８７キロ。利き足は右。