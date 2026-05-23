ベース車のことを思い出せないくらいの「激変」ぶり

晴天に恵まれた2026年5月9・10日の2日間、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

匠の技を駆使した木工＆内装職人が手掛けるコンプリートカーブランド「CRAFTPLUS（クラフトプラス）」は、6種類の国産車をベースとした“クラフトカー”を提案中。レトロモダンなデザインや木の温もりを活かした装飾の数々が、別世界のカーライフを実現します。

【画像】これがトヨタの「レトロ顔をまとうタウンエース」車中泊仕様です！ 画像で見る（30枚以上）

クラフトカーのラインナップは、ダイハツ「アトレー」／トヨタ「タウンエース／ハイエース」など。

なかでも会場ブースでは、レトロ顔をまとう“謎のワンボックス”が異彩を放っていましたが、その正体を探ってみると、トヨタ伝統のワンボックスバン「タウンエース」でした。

と聞かされても、内外装ともにあまりにも大きく変更されていて、まったくベース車のイメージがわかないほど。

同モデルではまず、古く懐かしい3種類の“顔”が大きな魅力となります。

その3種類とは「角目×大型グリル」「丸目×クラシックグリル」「フォード×F100パンプキン」で、さらに全6色の特別なボディカラーが、レトロなスタイルをさらに際立たせます。

展示車は「フォード×F100パンプキン」のフェイスキットをまとい、ボディカラーには柔らかな「サフランイエロー」を選択。さらに足元を彩るホワイトレタータイヤが、アメリカンなムードを上昇させていました。

ちなみにF100パンプキンとは、1950年代に登場したフォード製の伝説的なアメリカントラックのことで、ビンテージカー市場で高い人気を誇るモデルです。

そしてドアを開けた先も、外装のイメージとばっちりシンクロ。木の温もりや上質感にあふれるセンターコンソール／ベッドキット／カーゴパネル／アシストグリップ／ドア内張りなどさまざまなアイテムによって、癒しとくつろぎの時間を演出します。

CRAFTPLUSが用意するタウンエース向けのアイテムは、「カリフォルニアスタイル」「ブルックリンスタイル」「ニューヨークスタイル」「レザーシリーズ」「2024リミテッドモデル」の5シリーズで、カラーは8色を展開。デニム地やヒッコリー柄、コーデュロイ生地など、ファッション由来のオシャレな素材や柄を選ぶことができます。

さらに木目はブラックウォルナット、ホワイトアッシュ、オークと3タイプを用意しているので、かならずや好みのコーディネートが完成することでしょう。

なおベッドキットは、展開すれば大人2人が就寝可能な空間が荷室に広がります。

台座部分に収納スペースがあるほか、ベッド下部も空間があるので、たくさんのアウトドアギアなどを積んだまま寝ることもできて便利です。

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3種類の“顔”のうち、どれを選ぶかは少し悩ましいものの、レトロモダンな魅力にあふれる個性派タウンエースは、街でもアウトドアでも人気者になるはずです。