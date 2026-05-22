【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 5月22日〜6月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

友だちだった彼と恋に発展する予感！？

友情から恋愛へと発展しやすいラブ運。フリーの人は、友だちだと思っていた彼や趣味仲間の中に“恋の種”がありそう。

最初は恋愛対象じゃなかったのに、徐々に特別な存在に変わっていく彼の存在に気づくはず。

カップルは、共通の知りあいや友だちを巻き込んだグループデートで2人の仲がより深まります♡