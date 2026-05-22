【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 5月22日〜6月22日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

友だちだった彼と恋に発展する予感！？

友情から恋愛へと発展しやすいラブ運。フリーの人は、友だちだと思っていた彼や趣味仲間の中に“恋の種”がありそう。

最初は恋愛対象じゃなかったのに、徐々に特別な存在に変わっていく彼の存在に気づくはず。

カップルは、共通の知りあいや友だちを巻き込んだグループデートで2人の仲がより深まります♡

今月のLOVEラッキーデー

6/1、6/18

全体運もチェック！

今期の対人運・社交運No.1！特にプライベートの交友関係に恵まれる星回りなので、趣味や遊びなどを最優先に行動するのが◎。プライスレスな新しい出会いや、公私ともにうれしいご縁が期待できます♡

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni

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