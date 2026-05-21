タイのドリアン豊作受け、中国でドリアンの価格がどんどん安く

「ゴールデンルート」を通じた果物輸入がますます円滑になるにつれて、中国は大量のドリアンを輸入するようになっている。タイから出荷されたドリアンは、ラオスのビエンチャンを経由して、中国ラオス鉄道の国際冷蔵貨物列車「瀾湄快線」を通じて、約20時間で、雲南省昆明市に到着後、すぐに、中国各地の卸売業者が「争奪戦」を行い、最速で中国全土に運ばれていく。

タイのモントーン種ドリアンは今年、豊作となっており、生産量は例年より20〜30％多く、価格が約10〜20％安くなっている。雲南省のサプライチェーン協会の張涛（ジャン・タオ）常務副会長によると、昆明市の金馬正昌果品市場には毎日600〜800トンのドリアンが到着している。タイは5月下旬に雨季が終わるため、生産量と収穫量は大幅に増加し、1キロ当たり30元（約700円）まで下がる可能性もある。

大量のドリアンが市場に出荷されるにつれて、北京市場のドリアンの価格も下がり続けている。北京新発地市場のデータによると、タイ産のモントーン種ドリアンは5月10日にA級の卸売価格が500グラム当たり26．5元（約610円）と1カ月前と比べて11％安くなった。前年同期比では横ばいとなっている。ベトナム産のモントーン種ドリアンはA級の卸売価格が500グラム当たり19元（約440円）で、1カ月前（4月10日）と比べて40％以上安くなり、前年同期比でも30％以上安くなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）