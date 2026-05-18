FRUITS ZIPPERの公式Xは5月18日、投稿を更新。メンバーについて「安静が必要との診断を受けました」と報告し、心配の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：FRUITS ZIPPER公式Xより）

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FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）は5月18日、投稿を更新。メンバーが脚の痛みにより医師の診察を受け、安静が必要との診断を受けたことを発表しました。

【投稿】FRUITS ZIPPERメンバーについての報告全文

「動きを制限してパフォーマンス」

同アカウントは「【ご案内】月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました。現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」と報告。「そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」とのことです。

コメントでは「ほんとに心配です無理なさらないで！！」「無理して笑顔でいてくれたと思うと涙目」「あまねき心配だけどでてるくれるだけでうれしい　安静にしてね」「無理せず、椅子に座ってるあまねき想像しただけで可愛いです！」「ファンとしても安心　ありがとう　椅子にちょこんと座ってる天音も絶対かわいいからね」「LIVEの時もテーピングもしてたし、足痛そうにしてたから心配してたけど、、早く良くなりますように」と、温かい声が寄せられました。

「月足天音オンラインサイン会開催決定」

同日、「月足天音オンラインサイン会開催決定　FRUITS ZIPPERの5thシングルCD発売を記念した月足天音のオンラインサイン会の申し込みがスタート　【開催日時】5/23(土)20:00〜（予定）」と告知していた同アカウント。月足さんには、無理せず活動を続けてほしいですね。

(文:多町野 望)