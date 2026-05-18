またも住宅地でクマの目撃が相次ぎました。



17日から18日にかけて秋田市では外旭川地区で目撃が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。



川島有紗記者

「けさ早く、散歩中にこちら泉外旭川駅からクマが目撃されたということです」



県のツキノワグマ等情報マップシステム クマダスによりますと、18日午前4時20分ごろ、JR泉外旭川駅の近くで体長1.2メートルほどのクマとみられる黒い動物が目撃されました。





前脚にけがをしているように見えたということです。前脚を負傷したクマの目撃は17日も。外旭川地区で右の前脚にけがをしたとみられるクマが民家の敷地に入り、警察が爆竹を鳴らすなどして対応に当たりました。17日午後から18日にかけて寺内地区と外旭川地区で相次いだクマの目撃。秋田市農地森林整備課は、足をけがしているようだという情報が複数あることから、同じクマの可能性があるとみています。また、市内には今27か所に捕獲用のおり、箱わなを設置していますが、先週目撃があった新屋方面から、わなにかからず移動してきた可能性があるということです。相次ぐ目撃に警察が注意を呼びかけています。※5月18日午後6時15分のABS news every.でお伝えします