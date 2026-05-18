【バチェロレッテ4 最終話ネタバレ】「離れたくない」最後のデートで何度もキス…正反対の2人から決断
【モデルプレス＝2026/05/18】5月15日20時より、人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の第8話（本編最終話）と第9話（アフタートーク）がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信された。4代目バチェロレッテ・平松里菜が最後に向き合ったのは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）とゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）の2人。正反対の魅力を持つ2人との最後の時間を経て、平松がファイナルローズを渡した相手とは？【最終話ネタバレあり】
【写真】4代目バチェロレッテ、最後に選んだ男性と甘いキス
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
友人のような距離感で自然に笑い合い、少しずつ関係を深めてきた安齊に対し、山崎はストレートに好意を伝え、甘いスキンシップもスマートに重ねてきた。アプローチの仕方も、平松に与える感情も対照的な2人を前に、平松は最後まで心を揺らすこととなる。
パタヤからバンコクに戻り、平松は山崎とタイでの最後のデートへ。2人は、事業やプライベートで壁にぶつかったときの向き合い方について語り合った。夜になると、2人の距離はさらに近づく。山崎は平松の手を自然に取り、愛を語り、見つめ合う。ロマンチックな雰囲気の中で何度もキスを交わし、平松は「離れたくない。帰らないで」と口にするほど、山崎への気持ちを募らせていった。
一方、安齊とはクルージングデートへ。平松は、安齊と一緒にいる楽しさや友達のような居心地の良さだけではなく、恋愛としての信頼やロマンチックな感情も感じたいと考えていた。しかし、安齊は手を握ることすらできないほどシャイで、最後のデートでも「好き」という一言を簡単には伝えられない。平松は、気持ちが育ち切っていないまま日本で安齊の家族に会うことについて不安を抱き、安齊は、将来のことまではこの旅だけでは判断できず、簡単に口にはできないと率直な想いを伝えた。
帰国後、平松は山崎の両親のもとへ。家族からは、幼い頃の山崎について語られる。山崎の家族の温かさや関係性に触れた平松は、好感を抱き、彼自身の人柄だけでなく、彼を育ててきた家族の空気にも安心感を覚えていく。
毎シーズン、ファイナルローズ前には相手の両親との食事会が開かれてきたが、今回は安齊の気持ちが固まり切っていないことを踏まえ、平松から「両親に会うタイミングは今ではないのではないか」と提案。安齊は、自身のことを一番に知ってもらうため、平松をプロレスへ招待した。リング上で安齊はマイクパフォーマンスを行い、「バチェロレッテを笑顔にし、その隣に居たい。俺との約束です」と宣言し、初対面時のレッドカーペットで伝えた言葉と重なるまっすぐな想いをぶつけた。そして、安齊はついに平松とハグ。なかなか恋愛として一歩踏み出せなかった安齊にとって、大きな変化となる瞬間だった。
最後のローズセレモニーで、平松は本能のままに惹かれる恋なのか、信頼を少しずつ積み重ねて形にしていく友情からの愛なのか、自身の気持ちと向き合う。不器用でまっすぐすぎるほど純粋な安齊に対して、恋愛へ至るまでの時間が足りなかったことを感じる一方、山崎には心を激しく揺さぶられるような感情を抱いていた平松。最後にファイナルローズを渡した相手は、山崎だった。タイで始まった旅は、山崎との未来を選ぶ形で幕を閉じた。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信中
話数：全9話
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◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
◆平松里菜、山崎至との最後のデートで何度もキス
友人のような距離感で自然に笑い合い、少しずつ関係を深めてきた安齊に対し、山崎はストレートに好意を伝え、甘いスキンシップもスマートに重ねてきた。アプローチの仕方も、平松に与える感情も対照的な2人を前に、平松は最後まで心を揺らすこととなる。
パタヤからバンコクに戻り、平松は山崎とタイでの最後のデートへ。2人は、事業やプライベートで壁にぶつかったときの向き合い方について語り合った。夜になると、2人の距離はさらに近づく。山崎は平松の手を自然に取り、愛を語り、見つめ合う。ロマンチックな雰囲気の中で何度もキスを交わし、平松は「離れたくない。帰らないで」と口にするほど、山崎への気持ちを募らせていった。
◆安齊勇馬、最後のデートまでピュアを貫く
一方、安齊とはクルージングデートへ。平松は、安齊と一緒にいる楽しさや友達のような居心地の良さだけではなく、恋愛としての信頼やロマンチックな感情も感じたいと考えていた。しかし、安齊は手を握ることすらできないほどシャイで、最後のデートでも「好き」という一言を簡単には伝えられない。平松は、気持ちが育ち切っていないまま日本で安齊の家族に会うことについて不安を抱き、安齊は、将来のことまではこの旅だけでは判断できず、簡単に口にはできないと率直な想いを伝えた。
◆4代目バチェロレッテ、最後に選んだのは…
帰国後、平松は山崎の両親のもとへ。家族からは、幼い頃の山崎について語られる。山崎の家族の温かさや関係性に触れた平松は、好感を抱き、彼自身の人柄だけでなく、彼を育ててきた家族の空気にも安心感を覚えていく。
毎シーズン、ファイナルローズ前には相手の両親との食事会が開かれてきたが、今回は安齊の気持ちが固まり切っていないことを踏まえ、平松から「両親に会うタイミングは今ではないのではないか」と提案。安齊は、自身のことを一番に知ってもらうため、平松をプロレスへ招待した。リング上で安齊はマイクパフォーマンスを行い、「バチェロレッテを笑顔にし、その隣に居たい。俺との約束です」と宣言し、初対面時のレッドカーペットで伝えた言葉と重なるまっすぐな想いをぶつけた。そして、安齊はついに平松とハグ。なかなか恋愛として一歩踏み出せなかった安齊にとって、大きな変化となる瞬間だった。
最後のローズセレモニーで、平松は本能のままに惹かれる恋なのか、信頼を少しずつ積み重ねて形にしていく友情からの愛なのか、自身の気持ちと向き合う。不器用でまっすぐすぎるほど純粋な安齊に対して、恋愛へ至るまでの時間が足りなかったことを感じる一方、山崎には心を激しく揺さぶられるような感情を抱いていた平松。最後にファイナルローズを渡した相手は、山崎だった。タイで始まった旅は、山崎との未来を選ぶ形で幕を閉じた。（modelpress編集部）
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信中
話数：全9話
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