ゲラン×阪急うめだ本店で夏メイク体験♡限定色も登場するPOP UP EVENT開催

5月20日（水）から阪急うめだ本店で開催される「ゲラン」のPOP UP EVENTでは、全国発売前の新作メイクアップアイテムをいち早く体験できます。今回のイベントでは、透明感と血色感を叶える新作リップや、毛穴レス肌へ導く新フェイスパウダーが登場。さらにイベント限定カラーや購入特典も用意され、ラグジュアリーな世界観を堪能できる特別な空間に♡この夏のメイクをアップデートしたい方は見逃せません。

新作リップで夏顔アップデート

100 ウォーム グロウ★

200 クール グロウ

今回先行発売される「〈キスキス ビー グロウ プランプ〉」は、ぷるんとしたボリューム感と透明感を演出するブライトニングリップボリューマイザーです。

価格は5,060円（税込）、カラーは「100 ウォーム グロウ★」「200 クール グロウ」の全2色展開。

フレンチハニー由来成分¹やヒアルロンペプチドコンプレックス⁴を配合した、天然由来91%⁵の濃密フォーミュラで、うるおい感たっぷりの唇へ導きます。

AHA発想の成分²と繊細なシマーによって、光を受けたようなフレッシュな輝きを演出。軽やかな発色で、ナチュラルメイクから華やかな夏メイクまで幅広く楽しめます♪

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス（整肌成分）

²クリスマムマリチマムエキス、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル（整肌成分）

³メイクアップ効果による

⁴ヒアルロン酸Na、セロリ種子エキス、アマ種子エキスなど（整肌成分）

⁵自然由来指数91%（水を含む）ISO16128準拠

クチュールアップがリニューアル♡上向きまつ毛続く新マスカラ登場

限定色も登場する新フェイスパウダー

01 トランスルーセント

02 ローズ

03 ウォーム**

「〈メテオリット コンパクト〉」は、ふんわり透明感を演出する新作フェイスパウダー。全2色＋イベント限定1色で、価格は10,230円（税込）です。

カラー展開は、「01 トランスルーセント」「02 ローズ」、そしてイベント限定色「03 ウォーム**」。限定色は自然な血色感をプラスしながら、透明感を引き立てる絶妙カラーとして注目を集めています。

ミネラルコンプレックス¹がテカリを抑え、スクワラン²配合でしっとり感もキープ。薄膜ヴェールのように肌へなじみ、毛穴や凹凸を自然にぼかしてくれるのも魅力です。

ロザス柄をあしらったエレガントなパッケージは、持っているだけで気分が高まりそう♡

※〈キスキス ビー グロウ プランプ〉新2色、〈メテオリット コンパクト〉新2色の全国発売日は2026年6月1日（月）です。

**イベント限定発売のため、イベント終了後の取り扱いはございません。

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります。

¹酸化鉄、シリカ、酸化チタンなど（メイクアップ効果）

²スクワラン（保湿成分）

五感で楽しむ特別なPOP UP空間

会場となる阪急うめだ本店 2F プロモーションスペース21では、スモーキーなピンクとグリーンを基調にした洗練空間を演出。

「フレッシュ サマー ルック」をテーマに、メイクアップだけでなく、フレグランスコレクション〈アクア アレゴリア〉やスキンケアラインも展開されます。

さらに、イベント会期中は購入特典も用意。10,450円（税込）以上購入するとオリジナルメイクポーチをプレゼント。

加えて、異なるカテゴリーから2品以上・合計20,900円（税込）以上購入すると、「アクア アレゴリア」ミニサイズ（7.5mL）とオリジナルポーチももらえます。

※数に限りがございますため、在庫がなくなり次第終了となります。

この夏だけの特別な美体験を♡

ゲランならではのエレガンスと革新性を体感できる今回のPOP UP EVENT。

透明感あふれる新作メイクアップアイテムに加え、イベント限定カラーや豪華な購入特典まで揃った、コスメ好きにはたまらない内容です。

阪急うめだ本店でひと足早く夏の新作をチェックしながら、自分らしい“フレッシュ サマー ルック”を見つけてみてはいかがでしょうか♡