1児の母・木村文乃、子どもリクエストの食事公開「健康的で愛情たっぷり」「小さなおてて写り込んでるのが可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】女優の木村文乃が5月15日、自身のInstagramを更新。子どもがリクエストした食事を公開した。
【写真】38歳ママ女優「小さなおてて写り込んでるのが可愛らしい」子どもリクエストの食事
木村は「焼いたパンと焼かないパン サーモン塩焼き ブロッコリートマト たまごの白身キャベツのおみそ汁 マスカット」と献立を記し、木製のクマの形の器に盛り付けられた子どもの食事を公開。食事の準備をしている際に子どもから「パンとたまごが食べたいの」とリクエストされたそうで、「えぇーってなっても食べたいって言うならぁと白米つまみながらパンを焼く。分かったよそう言うならと歯切れ良くはなれず それ自体はイヤでないけど分かったぁって語尾がなる感じ 出来たよーって出していらなぁーいって言われたときに だよねぇってなる感じ。笑 だからパンなのにおみそ汁です」とリクエストに応えたメニュー変更についてつづっている。
また、盛り付けられたパンを掴んでいる子どもの小さな手が写り込んだ写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「リクエスト可愛すぎる」「健康的で愛情たっぷり」「小さなおてて写り込んでるのが可愛らしい」「パンブームは子どもあるある」「盛り付けが綺麗で素敵」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「小さなおてて写り込んでるのが可愛らしい」子どもリクエストの食事
◆木村文乃、子どもの食事公開
木村は「焼いたパンと焼かないパン サーモン塩焼き ブロッコリートマト たまごの白身キャベツのおみそ汁 マスカット」と献立を記し、木製のクマの形の器に盛り付けられた子どもの食事を公開。食事の準備をしている際に子どもから「パンとたまごが食べたいの」とリクエストされたそうで、「えぇーってなっても食べたいって言うならぁと白米つまみながらパンを焼く。分かったよそう言うならと歯切れ良くはなれず それ自体はイヤでないけど分かったぁって語尾がなる感じ 出来たよーって出していらなぁーいって言われたときに だよねぇってなる感じ。笑 だからパンなのにおみそ汁です」とリクエストに応えたメニュー変更についてつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リクエスト可愛すぎる」「健康的で愛情たっぷり」「小さなおてて写り込んでるのが可愛らしい」「パンブームは子どもあるある」「盛り付けが綺麗で素敵」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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