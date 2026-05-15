小原正子、長男＆次男の空手昇段・昇級を報告＆成長に感動
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日、オフィシャルブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんと９歳の次男・誠八（せいはち）くんの空手の昇段・昇級を報告し、息子たちへの愛情あふれる思いをつづった。
この日、小原は「昇！！！★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「わぁ。。。名前が入ってる。。。」「認可証をいただきました！」と感激しながら、長男の名前が刺繍された黒帯や認可証の写真を公開。
さらに、次男についても「誠八も 帯の色が、緑に！！！」と嬉しそうにつづり、道場で笑顔を見せる次男の姿も。「昇級、昇段審査に２人とも合格しました」と改めて報告し、 ７年お世話になっているという「全日本真正空手道連盟 真正会 郷田道場 郷田師範」や指導者たちへ、「いつも厳しくも温かい ご指導、本当に有難うございます」と感謝。
師範と真っ白な道着に身を包んだ兄弟、６歳の娘・こうめちゃんとの記念ショットとともに、「今後とも宜しくお願いいたします」と呼びかけた。
小原は「鈴木兄弟！誠希千、誠八おめでとう！」と祝福しつつ、長男については「今まで７年間 一度も空手の泣き言を言わず 心も身体も大きく強くなりました 昇段 おめでとう」と成長をしみじみ回顧。「ぶかぶかの道着姿が 本当に可愛くて可愛くて」と幼い頃を懐かしみながら、「すべてに前向きな姿勢と、継続する力を尊敬しています」「自慢の息子です！」と母としての思いを明かした。
一方、次男については「いつも 兄がいてくれるから嬉しいところも多いけれども常に上下関係があり、悔しいことも多いと思います」とつづりつつ、「本気をだしたときの集中力と 瞬発力は すでに兄を上回っている」と期待。「やるときは、やる！ やれば、できる！ はちに、ぴったりの言葉やなーと思っているよ」「これからも どんなことでも 諦めずに 突き進んでください！いつも味方です！」と愛情たっぷりにつづった。
最後には「２人とも こんな気持ちにさせてくれて お母さんは、幸せです 心からありがとう」と感謝を伝え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「お２人とも素晴らしい（泣）」「２人の努力はもちろんですが、ご家族皆さんのサポート&協力があっての成果」「きちくんも、はちくんも、カッコイイ〜〜〜！！」 「一生の宝物だな」「本当に、ぶっかぶっかの胴着姿が、とっても可愛く懐かしい」「鈴木家にとって、最高の夜ですね」「兄弟でよく頑張りましたね、本当におめでとう」「黒帯！！すごすぎる（笑）」「なんだか、涙が出ました」「誠希千くん、八君、立派です！」「何より、子育てに奮闘されて成長著しい正子ママは特賞やね」「泣けます」「本当におめでとうございます」 など、多くの祝福の声が寄せられている。
この日、小原は「昇！！！★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「わぁ。。。名前が入ってる。。。」「認可証をいただきました！」と感激しながら、長男の名前が刺繍された黒帯や認可証の写真を公開。
師範と真っ白な道着に身を包んだ兄弟、６歳の娘・こうめちゃんとの記念ショットとともに、「今後とも宜しくお願いいたします」と呼びかけた。
小原は「鈴木兄弟！誠希千、誠八おめでとう！」と祝福しつつ、長男については「今まで７年間 一度も空手の泣き言を言わず 心も身体も大きく強くなりました 昇段 おめでとう」と成長をしみじみ回顧。「ぶかぶかの道着姿が 本当に可愛くて可愛くて」と幼い頃を懐かしみながら、「すべてに前向きな姿勢と、継続する力を尊敬しています」「自慢の息子です！」と母としての思いを明かした。
一方、次男については「いつも 兄がいてくれるから嬉しいところも多いけれども常に上下関係があり、悔しいことも多いと思います」とつづりつつ、「本気をだしたときの集中力と 瞬発力は すでに兄を上回っている」と期待。「やるときは、やる！ やれば、できる！ はちに、ぴったりの言葉やなーと思っているよ」「これからも どんなことでも 諦めずに 突き進んでください！いつも味方です！」と愛情たっぷりにつづった。
最後には「２人とも こんな気持ちにさせてくれて お母さんは、幸せです 心からありがとう」と感謝を伝え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「お２人とも素晴らしい（泣）」「２人の努力はもちろんですが、ご家族皆さんのサポート&協力があっての成果」「きちくんも、はちくんも、カッコイイ〜〜〜！！」 「一生の宝物だな」「本当に、ぶっかぶっかの胴着姿が、とっても可愛く懐かしい」「鈴木家にとって、最高の夜ですね」「兄弟でよく頑張りましたね、本当におめでとう」「黒帯！！すごすぎる（笑）」「なんだか、涙が出ました」「誠希千くん、八君、立派です！」「何より、子育てに奮闘されて成長著しい正子ママは特賞やね」「泣けます」「本当におめでとうございます」 など、多くの祝福の声が寄せられている。