MacやiPadをお得に購入できるApple（アップル）の学生・教職員向けストア。その製品ラインナップに、Apple Watchが密かに加わりました。というかWatchは今まで対象じゃなかったんですね。学習支援ツールじゃないって認識だったんでしょうか。でも、実際は学内のさまざまな決済サービスに使われたり、スポーツのログ収集したり、学習スケジュールの管理をしたりと、学生生活に役立つ機能も充実していますからね。

この5月からディスカウント対象となった製品は、Apple Watch SE 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3の3モデル。

割引価格はSE 3が34,800円から、Series 11が57,800円から、Ultra 3が11万6800円から。SE 3は3,000円引き、Series 11は7,000円引きですが、Ultra 3に至っては1万3000円引きとディスカウント幅が大きくかなりお得感があります。ちなみにApple Watch Hermès Series 11は対象外です。

ディスカウントの対象となるのは、MacやiPadと同様に以下の人たちです。

・大学生、高等専門学校および専門学校生 ・これらの学校への進学が決まった方 ・大学受験予備校生 ・対象学生の保護者（代理購入） ・教育機関の教職員

学生さんには素敵なチャンスですので、ぜひチェックしてみてください。

Source: Apple