元中日・吉見一起氏「キャッチボールができないと、ピッチングをする権利もない」

少年野球からプロ野球まで、投手にとって大きな課題の1つがコントロールだ。四死球からリズムを崩し、大量失点を喫するケースは多い。制球力向上のカギはどこにあるのか。元中日エースで、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチを務めた吉見一起氏は、日々の意識の持ち方と、“考えるキャッチボール”の重要性を伝えている。

正確無比なコントロールを武器に活躍した吉見氏自身、その大切さに気づいたのはプロ入り後だった。制球が良いと大崩れせずリズムが良くなり、指導者目線でも起用しやすい存在だ。コントロールを劇的に良くする“魔法の指導法”はないものの、日々の過ごし方や意識の持ち方次第で向上は可能だという。その第一歩がキャッチボールだ。

「キャッチボールができないと、ピッチングをする権利もないと思う」と吉見氏は語る。まず、どういうボールを投げたいか、自分でイメージすることが大切だ。しっかり立ち、体重移動して、投げる。思い通りの球を投げられなかった時に、何がおかしかったのかを自分で考えることが、制球力向上の鍵となる。

例えばボールが抜けた時、「ちょっと抜けた」で終わらせてはいけない。なぜ抜けたのかを考え、体重移動が早いと感じたのなら少し長くしてみるなど、自分で修正を試みることが必要だ。ステップ動作でかかとから着地してボールが抜けるようなら、つま先から着地してみるなど、色々試しながらフォームを固めていく。

常に考えながら投げれば、実戦で乱れても修正がきくようになる。野球は確率のスポーツで、100球投げて50球しかストライクを投げられなくても、意識を変えることで55球に増えるかもしれない。常に投げたい場所をイメージして体でフォームを覚えていけば、コントロールは必ず良くなっていくはずだ。（First-Pitch編集部）