【明日から】ハッピーセット「ちいかわ」第1弾登場！ ハチワレやラッコなど4種を発売前におさらい
「マクドナルド」は、5月15日（金）から、ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」を全国の店舗で発売する。今回は明日から提供される第1弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】ラッコやくりまんじゅうも！ 鉛筆の上につけて楽しめるおもちゃ詳細
■ちいかわ達の仕事姿が楽しめる
今回展開されるハッピーセット「ちいかわ」第1弾は、ちいかわの仲間たちが「マクドナルド」のマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全4種がラインナップ。
“マクドナルド マネージャー”にふんしたちいかわ、“デリバリークルー”姿のハチワレとラッコ、“マックカフェ バイ バリスタ”として働くくりまんじゅうがそろう。
制服に身を包んだちいかわたちのフィギュアを動かすことで、社会性や想像力が養われるといい、日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は「いろいろな役割や、仕事の言葉を話題にしながら、仲間と働くごっこ遊びを楽しみましょう。」と、コメントしている。
なお、第1弾発売日の5月15日（金）は、「マクドナルド」公式アプリで配布される「購入券」を持っている利用者のみが購入可能。1人4個までの個数制限付きで、販売は店頭、モバイルオーダー、ドライブスルーのみとなる。
その他の期間は「購入券」の提示は不要となるが、1グループ1会計4個まで。店頭、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみで販売となる。
詳しい詳細は「マクドナルド」公式ホームページ内のキャンペーンサイトで公開中だ。
■かっこいいロボットも登場
一方のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」第1弾は、「マクドナルド」の店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ4種を用意。
「チキンマックナゲット」はナゲットロボ、デリバリーバイクはライオンロボット、「ハッピーセット」ボックスはティラノサウルス、「えだまめコーン」はイーグル（わし）に、“形を変える”遊びが楽しめる。
いずれも、手を動かしながら部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まるという。沢井氏は「おもちゃを変身させながら、“きっと自分にも、変身する力が隠れている！”と想像する遊びが、子どもの自己像を大きくし、自信を育てるのです。」と、解説している。
■2026年「ほんのハッピーセット」第3弾も
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるシールブック「スイミー」と、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きのミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」も新登場。5月15日（金）から約8週間、展開される予定だ。
【写真】ラッコやくりまんじゅうも！ 鉛筆の上につけて楽しめるおもちゃ詳細
■ちいかわ達の仕事姿が楽しめる
今回展開されるハッピーセット「ちいかわ」第1弾は、ちいかわの仲間たちが「マクドナルド」のマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全4種がラインナップ。
制服に身を包んだちいかわたちのフィギュアを動かすことで、社会性や想像力が養われるといい、日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は「いろいろな役割や、仕事の言葉を話題にしながら、仲間と働くごっこ遊びを楽しみましょう。」と、コメントしている。
なお、第1弾発売日の5月15日（金）は、「マクドナルド」公式アプリで配布される「購入券」を持っている利用者のみが購入可能。1人4個までの個数制限付きで、販売は店頭、モバイルオーダー、ドライブスルーのみとなる。
その他の期間は「購入券」の提示は不要となるが、1グループ1会計4個まで。店頭、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみで販売となる。
詳しい詳細は「マクドナルド」公式ホームページ内のキャンペーンサイトで公開中だ。
■かっこいいロボットも登場
一方のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」第1弾は、「マクドナルド」の店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ4種を用意。
「チキンマックナゲット」はナゲットロボ、デリバリーバイクはライオンロボット、「ハッピーセット」ボックスはティラノサウルス、「えだまめコーン」はイーグル（わし）に、“形を変える”遊びが楽しめる。
いずれも、手を動かしながら部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まるという。沢井氏は「おもちゃを変身させながら、“きっと自分にも、変身する力が隠れている！”と想像する遊びが、子どもの自己像を大きくし、自信を育てるのです。」と、解説している。
■2026年「ほんのハッピーセット」第3弾も
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるシールブック「スイミー」と、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きのミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」も新登場。5月15日（金）から約8週間、展開される予定だ。