自然な立体感を作れる♡ 知的美人な印象が叶う「ミュートカラーメイク」を伝授

自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、知的な美人に見せる「ミュートカラーメイク」をご紹介します。ソフトな色を駆使して自然に骨格を強調すれば、盛った感はないのに、大人っぽくてきれいな人をめざせる♡

知的な美人に見せたい ミュートカラーを骨格コンシャスに入れてさりげ立体感 少しくすんだベージュをほお骨下に大胆に入れて、顔をキュッとシェイプアップ。ふわんと仕上げた平行太眉で目元を凜々しく引き立てる。 ソフトな色を駆使して自然に骨格を強調すれば、韓国ドラマの女優さんみたいな、盛った感はないのに、大人っぽくてきれいな人をめざせる！

使用するアイテムはこちら♡ Key item 【a】フェイスブラッシュ メープルトースト 2,497円／3CE

▶淡く可憐な血色を表現するベイクドコーラル。 【b】 ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 04858 6,490円／NARS JAPAN（5/22発売）

▶人気ハイライターが血色感をまとったチークに。美容成分×パウダーでしっとりなじむ。 【c】3Dクッションブロウ 02 3,960円／HBL BEAUTY

▶ふわ眉を簡単に描けるクッションタイプのアイブロウ。眉をやわらかく見せるピンクベージュ。 Other 【d】ルナソル アイカラーレーションN 21 7,700円／カネボウ化粧品

▶フレッシュな紅潮感を添えるピーチピンクのアイパレ。 【e】peripera インク グラスティング リップ グロス 19 1,320円／クリオジャパン

▶ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙なヌーディカラー。 【f】 ザ リップグロス 101 4,070円／ADDICTION BEAUTY（限定発売）

▶シャイニーなツヤのシルバーベージュで唇に洗練をまとう。

HOW TO How to チーク 彩度低めのベージュでコントゥアリング ほおの中心から斜め下向きの放射状にaを薄く広げる。眉頭下から鼻のわきにかけてと唇の下にもaをのせ、自然な陰影づけ。ブラシに余ったものを鼻すじにもふわっとかける。 bをほお上部と鼻先に重ねる。 How to アイブロウ ふわふわ平行眉でやさしく＆凜としたムード c-1をブラシにとり、太めの平行眉に仕上げるように描く。 How to アイシャドウ d-1をアイホールと涙袋にオン。d-2を上まぶたの黒目上にのせ、d-3で下まぶたのきわにラインを引く。 How to リップ eを唇全体に塗ったら、fでフチを囲み、モードさとぷりっとした立体感を盛る。

完成♡ ナチュラルに盛れる韓国美女に変身。ミュートカラーでしっかり知的に印象づけて♡ ジャケット（パンツとセット）3,499円／GRL チョーカー 880円／SPINNS 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉