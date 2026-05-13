自然な立体感を作れる♡ 知的美人な印象が叶う「ミュートカラーメイク」を伝授
自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、知的な美人に見せる「ミュートカラーメイク」をご紹介します。ソフトな色を駆使して自然に骨格を強調すれば、盛った感はないのに、大人っぽくてきれいな人をめざせる♡
知的な美人に見せたい
ミュートカラーを骨格コンシャスに入れてさりげ立体感
少しくすんだベージュをほお骨下に大胆に入れて、顔をキュッとシェイプアップ。ふわんと仕上げた平行太眉で目元を凜々しく引き立てる。
ソフトな色を駆使して自然に骨格を強調すれば、韓国ドラマの女優さんみたいな、盛った感はないのに、大人っぽくてきれいな人をめざせる！
使用するアイテムはこちら♡
Key item
【a】フェイスブラッシュ メープルトースト 2,497円／3CE
▶淡く可憐な血色を表現するベイクドコーラル。
【b】 ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 04858 6,490円／NARS JAPAN（5/22発売）
▶人気ハイライターが血色感をまとったチークに。美容成分×パウダーでしっとりなじむ。
【c】3Dクッションブロウ 02 3,960円／HBL BEAUTY
▶ふわ眉を簡単に描けるクッションタイプのアイブロウ。眉をやわらかく見せるピンクベージュ。
Other
【d】ルナソル アイカラーレーションN 21 7,700円／カネボウ化粧品
▶フレッシュな紅潮感を添えるピーチピンクのアイパレ。
【e】peripera インク グラスティング リップ グロス 19 1,320円／クリオジャパン
▶ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙なヌーディカラー。
【f】 ザ リップグロス 101 4,070円／ADDICTION BEAUTY（限定発売）
▶シャイニーなツヤのシルバーベージュで唇に洗練をまとう。
HOW TO
How to チーク
彩度低めのベージュでコントゥアリング
ほおの中心から斜め下向きの放射状にaを薄く広げる。眉頭下から鼻のわきにかけてと唇の下にもaをのせ、自然な陰影づけ。ブラシに余ったものを鼻すじにもふわっとかける。
bをほお上部と鼻先に重ねる。
How to アイブロウ
ふわふわ平行眉でやさしく＆凜としたムード
c-1をブラシにとり、太めの平行眉に仕上げるように描く。
How to アイシャドウ
d-1をアイホールと涙袋にオン。d-2を上まぶたの黒目上にのせ、d-3で下まぶたのきわにラインを引く。
How to リップ
eを唇全体に塗ったら、fでフチを囲み、モードさとぷりっとした立体感を盛る。
完成♡
ナチュラルに盛れる韓国美女に変身。ミュートカラーでしっかり知的に印象づけて♡
撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
北里琉