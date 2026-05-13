USJ初の映画鑑賞イベント開催決定！ 『BTTF』『ウィキッド』『E.T.』『ジョーズ』など10本を上映
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」を、 6月の毎週末に期間限定で開催。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』から2025年に公開された『ウィキッド ふたりの魔女』まで、パークにまつわる10作品が上映される。
【写真】上映イベントにぴったりなポップコーン×チュロスの最強タッグフード知ってる？
■映画とピクニックを楽しめる
今回開催が決まった「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」は、初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で映画を鑑賞できるというイベント。パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として実施される。
開催日は、6月5日（金）から6月28日（日）の週末10日間の限定日。入退場自由で、1日1作品が日本語吹替え版で上映される。
上映作品は、開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『E.T.』をはじめ、『ジュラシック・パーク』『ジョーズ』『ウォーターワールド』などがラインナップ。
週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック気分で楽しめる、パーク初の映画鑑賞イベントだ。日中はショーやライドのアトラクションで映画のリアル体験に熱狂し、夜は作品鑑賞で物語の世界にどっぷりと浸れば、あらためてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を再発見できるだろう。
上映作品は以下の通り。
・6月5日（金） 17時30分 『ジョーズ』
・6月6日（土） 18時30分 『ウィキッド ふたりの魔女』
・6月7日（日） 18時30分 『ジュラシック・パーク』
・6月13日（土） 18時30分 『ブルース・ブラザーズ』
・6月14日（日） 18時00分 『バックドラフト』
・6月19日（金） 18時00分 『ウォーターワールド』
・6月21日（日） 18時00分 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
・6月26日（金） 17時30分 『E.T.』
・6月27日（土） 18時30分 『ジュラシック・ワールド』
・6月28日（日） 18時:30分 『ミニオンズ』
加えて、ポップコーンやチュリトスなどの食べ歩きフードを手に映画を鑑賞できるようグラマシーパーク横ポップコーンカートと「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」前フードカートの営業時間を延長することも決定。グラマシーパークの会場周辺には、ドリンクワゴンを用意。映画とピクニック、どちらも楽しめるフードがそろうほか、グッズカートの出店も予定されている。
さらに、ドリンクワゴンとグッズカートで商品購入時に年間パスを提示すると、本イベント限定のオリジナルステッカーをプレゼント。特別な6月の週末の夜をさらに楽しめるフード＆グッズにも注目だ。
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
JAWS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
TM ＆ （C） Universal Studios and U−Drive Joint Venture．
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
【写真】上映イベントにぴったりなポップコーン×チュロスの最強タッグフード知ってる？
■映画とピクニックを楽しめる
今回開催が決まった「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」は、初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で映画を鑑賞できるというイベント。パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として実施される。
上映作品は、開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『E.T.』をはじめ、『ジュラシック・パーク』『ジョーズ』『ウォーターワールド』などがラインナップ。
週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック気分で楽しめる、パーク初の映画鑑賞イベントだ。日中はショーやライドのアトラクションで映画のリアル体験に熱狂し、夜は作品鑑賞で物語の世界にどっぷりと浸れば、あらためてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を再発見できるだろう。
上映作品は以下の通り。
・6月5日（金） 17時30分 『ジョーズ』
・6月6日（土） 18時30分 『ウィキッド ふたりの魔女』
・6月7日（日） 18時30分 『ジュラシック・パーク』
・6月13日（土） 18時30分 『ブルース・ブラザーズ』
・6月14日（日） 18時00分 『バックドラフト』
・6月19日（金） 18時00分 『ウォーターワールド』
・6月21日（日） 18時00分 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
・6月26日（金） 17時30分 『E.T.』
・6月27日（土） 18時30分 『ジュラシック・ワールド』
・6月28日（日） 18時:30分 『ミニオンズ』
加えて、ポップコーンやチュリトスなどの食べ歩きフードを手に映画を鑑賞できるようグラマシーパーク横ポップコーンカートと「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」前フードカートの営業時間を延長することも決定。グラマシーパークの会場周辺には、ドリンクワゴンを用意。映画とピクニック、どちらも楽しめるフードがそろうほか、グッズカートの出店も予定されている。
さらに、ドリンクワゴンとグッズカートで商品購入時に年間パスを提示すると、本イベント限定のオリジナルステッカーをプレゼント。特別な6月の週末の夜をさらに楽しめるフード＆グッズにも注目だ。
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