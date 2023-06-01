南野拓実、鈴木唯人、三笘薫負傷で“呪われた左シャドー”…中村敬斗でも前田大然でもない最適解は？【W杯日本代表の推奨布陣】
５月９日、ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプト戦で負傷。左足の肉離れとも言われており、軽傷ではない印象だ。少なくともワールドカップへの影響は避けられない事態となった。
それにしても、日本代表の左シャドーは故障者が相次いでいる。ワールドカップのアジア最終予選で不動のレギュラーだった南野拓実が25年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負うと、鈴木唯人が26年５月３日のヴォルフスブルク戦で右肩鎖骨を骨折。そして三笘の悲報である。呪われた左シャドー──。そう表現しても大袈裟ではない。
鈴木は「ワールドカップは間に合いそうです」とコメントしているが、それでも６月の大舞台で誰が左シャドーを担うかは気になるところだ。システム変更を訴える見方もあるが、ここまで積み上げてきたベースを崩すのはリスキーである。
少なくともオランダとのW杯初戦（６月14日）は、３-４-２-１システムでスタートさせるべきだ（試合中に可変するのは問題ない）。その点で推奨したいスタメンが以下の通りである。
GKは鈴木彩艶、３バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ボランチが佐野海舟と鎌田大地。右ウイングバックは堂安律、左ウイングバックは中村敬斗、右シャドーが久保建英でCFは上田綺世、そして左シャドーの最適解は──。伊東純也とした。
なぜ左シャドーを、中村敬斗でも前田大然でもなく、伊東にしたのか。理由は２つある。
ひとつは、かつてスタッド・ドゥ・ランスで中村とともにプレーしていた点にある。連係を考えた場合、この２人を近くに配置したほうがいいと考えた。
もうひとつは、“右利き”の伊東が左サイドからのカットインでフィニッシュワークに絡めそうな点だ。レフティーの久保を右、伊東を左に抜擢することで、攻撃の矢印をよりゴールへ向けられるのではないか。
いずれにしても、左シャドーの人選は５月31日のアイスランド戦（壮行試合）でも注目されることは間違いない。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
それにしても、日本代表の左シャドーは故障者が相次いでいる。ワールドカップのアジア最終予選で不動のレギュラーだった南野拓実が25年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負うと、鈴木唯人が26年５月３日のヴォルフスブルク戦で右肩鎖骨を骨折。そして三笘の悲報である。呪われた左シャドー──。そう表現しても大袈裟ではない。
少なくともオランダとのW杯初戦（６月14日）は、３-４-２-１システムでスタートさせるべきだ（試合中に可変するのは問題ない）。その点で推奨したいスタメンが以下の通りである。
GKは鈴木彩艶、３バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ボランチが佐野海舟と鎌田大地。右ウイングバックは堂安律、左ウイングバックは中村敬斗、右シャドーが久保建英でCFは上田綺世、そして左シャドーの最適解は──。伊東純也とした。
なぜ左シャドーを、中村敬斗でも前田大然でもなく、伊東にしたのか。理由は２つある。
ひとつは、かつてスタッド・ドゥ・ランスで中村とともにプレーしていた点にある。連係を考えた場合、この２人を近くに配置したほうがいいと考えた。
もうひとつは、“右利き”の伊東が左サイドからのカットインでフィニッシュワークに絡めそうな点だ。レフティーの久保を右、伊東を左に抜擢することで、攻撃の矢印をよりゴールへ向けられるのではないか。
いずれにしても、左シャドーの人選は５月31日のアイスランド戦（壮行試合）でも注目されることは間違いない。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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