VT COSMETICS「リードルS」限定キット第2弾♡全45包で肌悩みに合わせて試せる

韓国発の人気スキンケアブランド「VT COSMETICS」から、大好評の「リードルS ユニバースキット」がさらに進化した“バージョン2”として登場♡全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定で順次発売されています。全45包入りで、肌状態や気分に合わせてさまざまなリードルSを試せる豪華な内容に。毎日のスキンケアをもっと楽しく、自分にぴったりのケアを見つけたい方におすすめのスペシャルキットです。

話題のリードルSを贅沢体験

「リードルS ユニバースキットバージョン2」は、15mL×45包入りで1,639円（税込）。人気シリーズを1回分ずつ気軽に試せるため、初めてリードルSを使う方にもぴったりです。

今回のバージョン2では、ドン・キホーテ系列店舗／アピタ／ピアゴ限定の「RICE REEDLE S 100」と「S100 RED REEDLE」の2種類を新たに追加。

より幅広い肌悩みに対応した充実のセット内容へとアップデートされています。

セット内容は、「S100 REEDLE」7包、「S300 REEDLE」7包、「REEDLE S MILD ESSENCE GLUTATHIONE」7包、「REEDLE S MILD ESSENCE PEPTIDE」7包、「REEDLE S MILD ESSENCE CEGF」7包、「RICE REEDLE S 100」5包、「S100 RED REEDLE」5包。

毎日違うケアを楽しめるのも魅力です♪

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肌悩みに合わせて選べる7種類

「S100 REEDLE」は、美容針※2配合でデイリー使いにおすすめ。肌のキメを整え、次のスキンケアがなじみやすいふっくら肌へ導きます。

さらに「S300 REEDLE」は、美容成分が角質層まで届き、なめらかでキメ細かな美肌を目指す集中ケアタイプ。肌のコンディションをしっかり整えたい日にぴったりです。

透明感※5ケアを重視したい方には、「REEDLE S MILD ESSENCE GLUTATHIONE」がおすすめ。高純度※1グルタチオン※3を配合し、白玉肌※4のようなツヤ感を演出します。

また、「REEDLE S MILD ESSENCE PEPTIDE」は、ペプチド※6配合でうるおいとハリ感をプラス。

「REEDLE S MILD ESSENCE CEGF」は、9つの成長因子※7を配合し、ふっくらとした肌印象へ導くエイジングケア※8アイテムとして活躍します。

限定アイテムにも注目♡

今回追加された限定アイテムも見逃せません。「RICE REEDLE S 100」は、お米由来成分※9を配合し、毛穴ケア※10と高保湿ケアを両立。キメの整ったツヤ肌を目指したい方におすすめです。

そして「S100 RED REEDLE」は、ドラゴンブラッド※11配合で、健やかなハリとツヤ感をサポート。年齢に応じたエイジングケア※8にもぴったりなアイテムです。

2026年5月1日（金）より、全国のドン・キホーテ系列店舗／アピタ／ピアゴ限定で順次発売中。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

毎日のスキンケアをもっと自由に

その日の肌状態に合わせて使い分けできる「リードルS ユニバースキットバージョン2」は、スキンケア好きにはたまらない特別なセット♡

さまざまなテクスチャーや仕上がりを試しながら、自分に合うケアを見つけられるのも嬉しいポイントです。

旅行用やお試し用としても使いやすく、毎日の美容時間をより楽しく彩ってくれそう。この機会に、話題のVTスキンケアをぜひ体感してみてください♪