COHINA×百田夏菜子が魅せる♡夏気分高まる2026 Summer Collection

小柄女性向けブランド「COHINA（コヒナ）」から、「2026 Summer Collection」が登場しました。今回のコレクションでは、夏の光や景色から着想を得た爽やかなカラーアイテムを展開。さらに、百田夏菜子さんを起用したビジュアルにも注目です♡ 軽やかなシルエットと着映え感を兼ね備えたアイテムが揃い、この夏のおしゃれをもっと楽しく彩ってくれそう。デニムやサングラスなど、注目コラボアイテムも見逃せません。

光をまとうサマーカラーに注目

「2026 Summer Collection」のテーマは、“光をまとった、サマーカラー”。深みのあるブルーや透き通るターコイズ、陽射しに映えるピンクなど、夏らしいカラーリングが印象的です。

コントラストのある色使いながらも、どこかやさしく穏やかな雰囲気に仕上がっているのが魅力。

一枚でコーデが完成するコットンエンブロイダリーオールインワンは、軽やかなシルエットで着心地も抜群。

やわらかなピンクカラーのアイテムやデニムスタイルも、大人のカジュアルコーデにぴったりです♪

今回のビジュアルでは、百田夏菜子さんのナチュラルな笑顔と大人っぽい表情がコレクションの魅力をさらに引き立てています。

コメントでも「白のオールインワンがお気に入り♡」と語っており、小柄女性ならではの“ぴったりサイズ”への感動も伝わってきます。

HEAVEN Japanのストラップレスブラ登場♡ズレにくく快適な美胸設計に注目

小柄女性のための特別コラボ

今回のコレクションでは、注目のコラボレーションアイテムもラインアップ。国内有数のデニムメーカー「カイハラデニム」とのコラボでは、小柄女性の体型に合わせた丈感・腰位置・シルエット設計を採用。

スタイルアップ見えを叶えながら、快適な穿き心地も実現しています。

さらに、「眼鏡市場」とのコラボによる調光サングラスも登場。紫外線量によってレンズカラーが変化する機能性に加え、コーディネートに自然になじむデザインが魅力です。

ファッション性と実用性を兼ね備えた、これからの季節に活躍するアイテムとなっています。

夏のお出かけや旅行、デイリーコーデにも取り入れやすいアイテムばかりなので、ワードローブをアップデートしたい方にもおすすめです。

この夏をもっと自由に楽しんで♡

COHINAの「2026 Summer Collection」は、小柄女性がもっと自由に、もっと自分らしくおしゃれを楽しめるアイテムが詰まったコレクション。

百田夏菜子さんの明るく爽やかな魅力とともに、夏らしい軽やかなファッションを提案しています。デニムや調光サングラスなど、機能性にもこだわったラインアップは、この夏の頼れる存在になりそう♡

自分にぴったりのサイズと心ときめくカラーで、夏のおしゃれを満喫してみてはいかがでしょうか。