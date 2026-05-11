「飲めるピザ」シリーズに“チーズカレー”登場 / 「飲めるカレー」と「飲めるピザ」が融合した期間限定新作【ピザハット】

ピザチェーン「ピザハット」は、2026年5月11日から6月15日までの期間限定で、「飲めるピザ」シリーズの新作「飲めるピザ チーズカレー」を販売する。Mサイズのホールピザに加え、1人向けの「MY BOX」商品や「ピザポテBOX」も展開し、持ち帰りは700円から購入できる。

今回登場する「飲めるピザ チーズカレー」は、とろ〜りチーズと濃厚カレーを組み合わせた新作ピザ。「飲める食べ物」の代表格ともいえるカレーを、「飲めるピザ」シリーズとして商品化した。

また、「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」は『お持ち帰り2枚目無料セット』『配達2枚目半額セット』の対象商品となるほか、「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」と対象3種のMY BOX商品を組み合わせた割引キャンペーンも実施する。

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆【飲めるピザ】Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー

価格:持ち帰り2,230円/配達3,190円

◆【飲めるピザ】MY BOX 飲めるピザ チーズカレー

価格:持ち帰り990円/配達1,300円

◆【飲めるピザ】ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー

価格:持ち帰り700円/配達1,010円

【ラインアップの画像はこちら】

〈「MY BOX にこ得セット」概要〉

「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」を1個目として注文すると、対象のMY BOX商品2個目が半額となるキャンペーン。

対象商品：

【１個目】（定価）

・MY BOX 飲めるピザ チーズカレー（持ち帰り：990円、配達：1,300円）

【２個目】（半額）

・MY BOX ピザハット・マルゲリータ（持ち帰り：395円、配達：550円）

・MY BOX ほっくりポテマヨソーセージ（持ち帰り：395円、配達：550円）

・MY BOX テリマヨチキン（持ち帰り：495円、配達：650円）

※MY BOX にこ得セットは１個目・２個目共にMY BOX限定。

「MY BOX にこ得セット」

〈「飲めるピザ チーズカレー」概要〉

販売期間:2026年5月11日(月)〜6月15日(月)

※店舗により予告なく内容変更または終了する場合がある。

販売店舗:全国のピザハット店舗(一部を除く)

■公式サイト