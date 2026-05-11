【今週の12星座タロット占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年5月11日〜5月17日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
🌼【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年5月〜6月の恋模様》
第３位 魚座
『恋愛面では目線が変わってきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
気持ちが通じ合うような仲良くできる人や味方がいて、一緒にいると楽な時間が過ごせたりするでしょう。仕事や公の場では目立つポジジョンを他の人が担うようです。今の内に、普段できない趣味のことなどをしておくと良いでしょう。
相手の気持ちや起きてる事実がいつもより見えてきます。これまでの自分の気持ちや行動ではいられなくなるでしょう。シングルの方は、自分からリードしていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどんな状況でも一途さをアピールしてきます。
｜時期｜
5月14日 現実逃避をしてしまう ／ 5月15日 元に戻すことがある
｜ラッキーアイテム｜
アヒルボート
第２位 牡牛座
『恋愛面では制限されます』
｜総合運｜ ★★★★☆
周囲の人達のゴタゴタはできるだけ見ないようにしていきます。冷静に距離をとっているのですが、表向きは自由奔放なキャラクターを装うでしょう。仕事や公の場では自分の存在を興味を持ってもらえることが多いです。でも価値観が合わないので、離れたい気分になるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
束縛や監視をされてよそ見ができないです。人気がアップしても掴めないままになるようなので、結論を焦らない方が良いでしょう。シングルの方は、こちらの良い所を沢山知ってくれている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどんどんこちらの色に染まっていきます。
｜時期｜
5月13日 アプローチされる ／ 5日15日 ハッピー
｜ラッキーアイテム｜
枝豆
第１位 蠍座
『恋愛面以外ではみんなのために頑張ります』
｜総合運｜ ★★★★★
誰かを守ったりみんなのために一肌脱いだり、正義感が強いでしょう。困っている人がいたり問題が起きると、じっとはしていられないです。仕事や公の場では自分のどんな所が周囲の人達に求められているのかがわかっています。素直に応えていってあげるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
真面目な行動を心掛けるのですが、相手のことをもっとよく理解している人が他にもいそうです。自分のリサーチ不足を気にしていくと良いでしょう。シングルの方は、他者とぶつかることを嫌う人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの悪い癖を受け入れてくれない時です。
｜時期｜
5月12日 我慢しないといけない ／ 5月14日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
レインコート
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞ ※画像は生成AIで作成しています