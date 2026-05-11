【ハニーズのミント色】が清涼感たっぷり♡ 40・50代に推したい「きれいめアイテム」

清涼感のあるやわらかな明るさで、装いにさりげない華やぎを添えてくれるミント色。派手すぎず上品に映えるので、大人世代にぜひ取り入れてほしいカラーです。そこで今回は【ハニーズ】から、ミント色のきれいめアイテムを厳選。40・50代の着こなしをフレッシュに垢抜けさせてくれる優秀アイテムを、早速チェックしてみてください。

コーデに清涼感を添えるミント色ブラウス

【GLACIER lusso】「総柄バンドカラーブラウス」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗で買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したブラウスは、首元をすっきり見せるバンドカラーと繊細なアート柄が特徴。ミント色を基調とした爽やかな配色が、これから暑くなるシーズンに清涼感を添えてくれそうです。フレンチスリーブは肩まわりを自然にカバーしつつ、軽やかな抜け感をプラス。ゆとりのある身幅とヒップにかかる丈感で、体のラインを拾いにくいのも魅力です。さらりとしたジョーゼット素材は肌離れがよく、これからの季節も軽やかに着こなせそう。