「10万円無断決済!?」誠実夫が釣り沼へ→「家族より趣味？」限界妻が突きつけた離婚という結末【作者に聞く】
誠実でこれといった趣味もなかった夫。親子で出かけた釣り体験で「今日で釣りに目覚めそう！」と笑っていたのが、家庭の歯車が狂うきっかけに……。
【漫画】本編を読む
辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんの漫画『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、いつしか釣りにのめり込み、お金も時間も家族より趣味優先になっていった夫と、その先にたどり着いた1つの家族のあり方描いた作品だ。
■「いい夫」だったはずがなぜ？趣味の釣りは“逃げ場”だった
これといった趣味を持たず、インドアな性格だった夫・隆志。子どもと一緒に出かけた釣り体験以来、釣りにハマった隆志の様子に、妻の裕香はモヤモヤした気持ちが芽生えつつも「今までほとんど自分に使う時間がなかった」と何も言わずにいた。
だが隆志の行動は日増しにエスカレート。釣りはなしという約束だったはずの家族旅行中にひっそり抜け出し釣りに出かけ、ついには家族用のクレジットカードで10万円もの釣り道具を無断で購入するまでに。不和が膨らんだ裕香が離婚を切り出すと、隆志は「結婚してからずっと重圧を感じていたんだ」と、抱え込んでいた思いを明かす――、というストーリー。
作者の辰ノたむさんは、夫婦関係・子育て・仕事・人間関係など、実際のエピソードをもとに日常にある「共感できる体験談」や「ちょっとスカッとする話」を漫画にしている。今作は、友人の実体験がベースになったという。
実際にあった話を下敷きに描く上で、辰ノたむさんは「夫は決して責任感がないわけではなく、自分なりに真っ直ぐ家族に向き合っているんだということが伝わるように気を付けました」と、夫婦お互いの視点や考えを意識したことを教えてくれた。
趣味がきっかけとなって離婚に至った夫婦の物語を振り返り、「結局は夫婦って赤の他人なので、それぞれ最適な関係性は違うんだな、と思います」と話す辰ノたむさん。「読者は女性の方が多いので、夫に対する厳しい意見が多かった」と反響を振り返る。一方で男性の読者からは「もし少しの歯車が狂っていたら、私も隆志のようになっていたかもしれない」というコメントも寄せられたそう。「夫・父親であることに葛藤している人は少なくないのかもしれない、と思いました」と辰ノたむさんは話す。一口にどちらが悪と言い切れない、家庭を営むことの複雑さが丁寧に描かれた作品だ。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんの漫画『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、いつしか釣りにのめり込み、お金も時間も家族より趣味優先になっていった夫と、その先にたどり着いた1つの家族のあり方描いた作品だ。
これといった趣味を持たず、インドアな性格だった夫・隆志。子どもと一緒に出かけた釣り体験以来、釣りにハマった隆志の様子に、妻の裕香はモヤモヤした気持ちが芽生えつつも「今までほとんど自分に使う時間がなかった」と何も言わずにいた。
だが隆志の行動は日増しにエスカレート。釣りはなしという約束だったはずの家族旅行中にひっそり抜け出し釣りに出かけ、ついには家族用のクレジットカードで10万円もの釣り道具を無断で購入するまでに。不和が膨らんだ裕香が離婚を切り出すと、隆志は「結婚してからずっと重圧を感じていたんだ」と、抱え込んでいた思いを明かす――、というストーリー。
作者の辰ノたむさんは、夫婦関係・子育て・仕事・人間関係など、実際のエピソードをもとに日常にある「共感できる体験談」や「ちょっとスカッとする話」を漫画にしている。今作は、友人の実体験がベースになったという。
実際にあった話を下敷きに描く上で、辰ノたむさんは「夫は決して責任感がないわけではなく、自分なりに真っ直ぐ家族に向き合っているんだということが伝わるように気を付けました」と、夫婦お互いの視点や考えを意識したことを教えてくれた。
趣味がきっかけとなって離婚に至った夫婦の物語を振り返り、「結局は夫婦って赤の他人なので、それぞれ最適な関係性は違うんだな、と思います」と話す辰ノたむさん。「読者は女性の方が多いので、夫に対する厳しい意見が多かった」と反響を振り返る。一方で男性の読者からは「もし少しの歯車が狂っていたら、私も隆志のようになっていたかもしれない」というコメントも寄せられたそう。「夫・父親であることに葛藤している人は少なくないのかもしれない、と思いました」と辰ノたむさんは話す。一口にどちらが悪と言い切れない、家庭を営むことの複雑さが丁寧に描かれた作品だ。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
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