四大都市の人気店が推す「大人のオン・オフ時計」【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】

【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】

札幌・名古屋・大阪・福岡の人気時計店に、おすすめのオン・オフ時計を聞いた。各エリアで絶大な信頼を得ている有力ショップが推すアイテムは必見だ！

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【GRACIS WATCH 札幌】

北海道唯一のブライトリングブティックを含む、道内トップクラスの品揃えを誇る時計専門店。ジンデポとセイコーウォッチサロンも併設し、初心者からコレクターまで幅広く対応する。現在の売れ筋はセイコーブランドが上昇傾向で、高性能かつコスパに優れた日本製時計の魅力が広く浸透。グランドセイコーが牽引するブランド価値の向上に加え、日本の自然や文化をモチーフにした限定モデルにも注目が集まる。

GRACIS WATCH 札幌

店長

鄭家杰さん

■SHOP DATA

GRACIS WATCH 札幌

住所：北海道札幌市中央区北3条西1丁目1-1 札幌ブリックキューブビル 1F

営業時間：11:00〜19:00

■伝統のスタイルを継承しつつ進化したパイロットウォッチ＜ON＞

ブライトリング

「ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 AB0139211B1P1」（130万9000円）

ブライトリングが好きな方なら、誰もが憧れるアイコンモデル。クラシックなレザーストラップバージョンはスーツとの相性も抜群です（鄭さん）

1952年誕生のパイロットウォッチの傑作が、自社製キャリバーB01を搭載して進化。約70時間のパワーリザーブと回転計算尺を備えた伝統スタイルを継承しつつ、現代的な軽い着け心地を実現。ケース径41mm、自動巻き

■GMT機能を搭載した人気ダイバーズの特別カラーモデル＜OFF＞

セイコー プロスペックス

「ダイバー スキューバ SBEJ021」（21万8900円）

どんな服にも合う派手過ぎないデザインで、お出かけや旅行の時計としておすすめです。取扱店舗が限られているため特別感もあります（鄭さん）

国内の限られたショップでしか入手できない特別カラーモデル。海底に差し込む光をイメージしたブルーグレーのダイヤルに、ゴールドのGMT針が映える。200m防水と最大約72時間駆動を誇る。ケース径42mm、自動巻き

【TANAKA ウォッチギャラリー 久屋大通】

1945年創業の老舗時計専門店。東海地区最大級の品揃えと専門知識豊富なスタッフが揃い、初めての来店でも相談しやすいフレンドリーな接客が好評だ。現在の売れ筋はスポーツウォッチで、暖かい季節に向けてオン・オフを問わず使いこなせる一本を求める人が増加傾向にあるという。実用性とデザイン性を兼ね備えたモデルへの関心が高まっており、シーンを選ばない汎用性の高さが人気の理由だ。

TANAKA ウォッチギャラリー 久屋大通

セールスアドバイザー

小林明治さん

■SHOP DATA

TANAKA ウォッチギャラリー 久屋大通

愛知県名古屋市中区丸の内 3-19-12 久屋パークサイドビル 1F

営業時間：12:00〜19:00／水曜休

■二面性の美学が反転ケースに宿るアイコンモデル＜ON＞

ジャガー・ルクルト

「レベルソ トリビュート デュオ スモールセコンド Q3988481」（228万8000円）

さりげなくエレガンスを添える唯一無二のデザインが魅力。ジャケットからチラリとのぞくスクエアケースがビジネスシーンに最適です（小林さん）

1931年誕生の初代モデルを象徴するデザインコード、アールデコ装飾様式を継承。デュオフェイス仕様で、表はブルーダイヤルにスモールセコンド、裏面は第2時間帯と24時間表示を備える。ケースサイズ47×28.3mm、手巻き

■不朽の名作スピードマスターの上位モデル＜OFF＞

オメガ

「スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 310.30.42.50.01.002」（127万6000円）

クロノグラフの代名詞。冒険心やパイオニアスピリットを見事なまでに継承しています。ドレスコードを選ばずさまざまなシーンで活躍（小林さん）

タキメーターベゼルや三つ目ダイヤルなど伝統を継承し、サファイア風防とシースルーバックを備えた上位仕様。約50時間駆動と高い耐磁性能を実現し、マスタークロノメーター認定も取得。ケース径42mm、手巻き

【ウォッチコレ】

大阪・梅田で20年以上の実績を持つヴィンテージ時計専門店。ブランドは国内外問わず、1950〜70年代のモデルを厳選し、オーバーホール済みで販売。近年は投機目的ではなく、日常使いできるストーリーのある時計の需要が高いという。IWCのペラトン式ムーブメントやセイコーのハイビートモデルなど、当時のエンジニアの情熱が詰まった「機械としての魅力」が強いモデルが支持されているそうだ。

ウォッチコレ

店長

中本真爾さん

■SHOP DATA

ウォッチコレ

住所：大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第 1ビル 1F

営業時間：（火・水・金）11:00〜19:00／（土）11:00〜17:00／日曜・月曜・木曜・祝日休

■小径ケースと経年変化が魅力の実用的ヴィンテージ＜ON＞

チューダー

「プリンスデイト Ref.74000」（37万8000円）

派手すぎず、かといって普通すぎない。ビジネスシーンの袖口で、その人の「誠実さ」と「こだわり」を静かに語ってくれる一本です（中本さん）

2000年に正規販売された「H番」で、堅牢性とモダンな感性が融合したネオ・ヴィンテージの完成形。シルバーの文字盤は経年によりシャンパンがかった色味に変化しており、大人の色気が漂う。ケース径34mm、自動巻き

■タフさと上品さを兼ね備えたラグスポの代表作＜OFF＞

IWC

「ヨットクラブ Ref.1911」（55万円）

休日のカジュアルな装いに、あえてこの歴史的な名機を合わせる。時の流れを贅沢に楽しむ、究極のオフの過ごし方ではないでしょうか（中本さん）

耐衝撃性と耐水性を備えたIWCの高級スポーツモデル「ヨットクラブ」。温かみのある輝きを放つ14金と、力強いCラインケースが融合。1969年製で、IWCが公式に出自を認めた真正品証明書付き。ケース径36mm、自動巻き

【Oro-Gio】

※掲載商品は現品限りにつき完売の可能性があります

パネライやボーム＆メルシエ、ノルケインなど個性派ブランドの正規品を多数揃える福岡の人気時計店。一人ひとりの想いに寄り添い、最適な一本を提案するおもてなしの姿勢が支持を集める。近年は流行よりも普遍的なデザインやブランドのストーリーを重視する人が増加傾向にあり、機械式時計の奥深い魅力を味わえる「語れる背景を持つモデル」や「長く愛用できる一本」への関心が高まっているという。

Oro-Gio

ブランドマネージャー

宮粼赳寿さん

■SHOP DATA

Oro-Gio

福岡市中央区大名1-2-5 イル カセットビル1F

営業時間：11:00〜19:00／火曜休

■エレガンスと約5日間駆動の実用性を兼ね備える＜ON＞

ボーム＆メルシエ

「クリフトン 10771」（53万7900円）

品格と実用性を兼ね備え、ビジネスに最適な一本です。ダイアルの深いブルーのグラデーションが美しく、腕元に静かな存在感を与えます（宮粼さん）

グラデーションブルーのダイヤルやクロスヘア装飾がクラシカルな表情を演出。自社製ムーブメントを搭載し、120時間のロングパワーリザーブを実現。シースルーバック仕様で機構美も楽しめる。ケース径39mm、自動巻き

■超軽量×高耐久のスポーツウォッチ日本限定カラー＜OFF＞

ノルケイン

「ワイルドワン スケルトン JP N3000.07Q24.G01」（102万3000円）

タフな性能と軽快な着け心地を兼ね備え、休日のカジュアルスタイルに自然に馴染みます。精密な機構を視覚的に楽しめる点も魅力です（宮粼さん）

独自のカーボン複合素材をケースに採用し、驚異的な軽さと耐衝撃性を実現したスポーツウォッチ。約41時間のパワーリザーブと200m防水で実用性が高い。日本限定のカラーリングも魅力だ。ケース径42mm、自動巻き

>> 特集【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号132-133ページの記事をもとに構成しています

＜文／津田昌宏 写真／湯浅立志（Y2）＞

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