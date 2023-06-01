日経225先物：9日0時＝360円高、6万3200円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の6万3200円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては486.35円高。出来高は4679枚となっている。
TOPIX先物期近は3840.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63200 +360 4679
日経225mini 63205 +365 143825
TOPIX先物 3840.5 +8 10538
JPX日経400先物 35085 +155 193
グロース指数先物 817 -3 655
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3840.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63200 +360 4679
日経225mini 63205 +365 143825
TOPIX先物 3840.5 +8 10538
JPX日経400先物 35085 +155 193
グロース指数先物 817 -3 655
東証REIT指数先物 売買不成立
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