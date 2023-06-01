　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の6万3200円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては486.35円高。出来高は4679枚となっている。

　TOPIX先物期近は3840.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.02ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63200　　　　　+360　　　　4679
日経225mini 　　　　　　 63205　　　　　+365　　　143825
TOPIX先物 　　　　　　　3840.5　　　　　　+8　　　 10538
JPX日経400先物　　　　　 35085　　　　　+155　　　　 193
グロース指数先物　　　　　 817　　　　　　-3　　　　 655
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース