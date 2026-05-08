スーツアクター・蔦宗正人＆坂梨由芽が結婚 『ブンブンジャー』でブンバイオレット＆ブンピンク「2人で人生のハンドルを握り」
スーツアクターの蔦宗正人と坂梨由芽が8日、それぞれのXを更新。結婚を発表した。
【写真】ブンブンジャーらしいわちゃわちゃトークをするキャストたち
2人は連名で文書を掲載。「ご報告」として「日頃よりお世話になっている皆様 そしていつも応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と伝える。「2人で人生のハンドルを握り どんなカオスな道も2人で乗り越え バクアゲで走っていきます」と決意をつづると「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。引き続きご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいた。
蔦宗と坂梨は共に東映特撮に多数参加し、『爆上戦隊ブンブンジャー』でも共演。蔦宗はブンバイオレット、坂梨はブンピンクのスーツアクターを務めていた。
【写真】ブンブンジャーらしいわちゃわちゃトークをするキャストたち
2人は連名で文書を掲載。「ご報告」として「日頃よりお世話になっている皆様 そしていつも応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と伝える。「2人で人生のハンドルを握り どんなカオスな道も2人で乗り越え バクアゲで走っていきます」と決意をつづると「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。引き続きご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいた。
蔦宗と坂梨は共に東映特撮に多数参加し、『爆上戦隊ブンブンジャー』でも共演。蔦宗はブンバイオレット、坂梨はブンピンクのスーツアクターを務めていた。