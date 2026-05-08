科学特捜隊になってミッションに挑む！横浜で「ウルトラマン」AR没入型アクション体験
三菱商事都市開発やSTYLYらによる「ウルトラマルチバース実行委員会」は6月5日〜11月30日、横浜赤レンガ倉庫周辺を舞台としたARアクション体験「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」を開催する。
イベントビジュアル
同イベントは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した完全書き下ろしのオリジナルストーリーで展開する。
ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンオメガ
参加者は「科学特捜隊」の新人調査員となり、専用アプリ「STYLY」をインストールしたスマートフォンを手に横浜の街を回遊する。現実の景色に巨大なウルトラヒーローや怪獣が重なり合うAR技術を駆使し、街を危機から救うという任務に挑む圧倒的な没入感が特徴になっている。
バルタン星人、エレキング、キングジョー、ゼットン
体験を支えるナビゲーターとして、友好珍獣として知られるピグモンも現れる。ミッションの鍵を握る重要な存在とのこと。
ピグモン
体験時間は約70分。横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡る。専門知識は不要で、親子でも気軽に最新の都市型エンターテインメントを楽しめる。
チケット料金は2,800円(体験キット・ノベルティ付き)。
(C)円谷プロ
イベントビジュアル
同イベントは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した完全書き下ろしのオリジナルストーリーで展開する。
ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンオメガ
バルタン星人、エレキング、キングジョー、ゼットン
体験を支えるナビゲーターとして、友好珍獣として知られるピグモンも現れる。ミッションの鍵を握る重要な存在とのこと。
ピグモン
体験時間は約70分。横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡る。専門知識は不要で、親子でも気軽に最新の都市型エンターテインメントを楽しめる。
チケット料金は2,800円(体験キット・ノベルティ付き)。
(C)円谷プロ