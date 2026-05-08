東京芝1600メートルで決戦

中央競馬のG1・NHKマイルカップは10日、東京芝1600メートルで行われる。8日には枠順が確定し、ファンからは様々な声が上がっている。

混戦模様の今年のNHKマイルカップ。昨年のG1・朝日杯フューチュリティSを制したものの、前走のG1・皐月賞で13着だったカヴァレリッツォ（牡3、吉岡）は2枠4番に入った。

前走でG3・ファルコンSを勝利したダイヤモンドノット（牡3、福永）は4枠7番。一方でG2・ニュージーランドトロフィーを勝ったレザベーション（牡3、松下）は7枠15番、G3・チャーチルダウンズカップの勝ち馬アスクイキゴミ（牡3、藤原）は8枠16番と外枠に。枠順を見たX上の競馬ファンからは、様々なコメントが寄せられている。

「枠順確定してますます分からん」

「枠順発表されたけど内枠入って欲しい子が外枠に行って、外枠に入って欲しい子が内枠に行ってしまった！」

「NHKマイルの枠順、有力視されてる馬が結構バラけた感じするな 楽しみだけど軸をどうするか悩むなー」

「やっぱり荒れそう」

「難しすぎる なんだこれｗｗｗ」

NHKマイルカップは10日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）