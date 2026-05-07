女優の黒島結菜（29）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。盗難事件に遭った過去を振り返った。

黒島は心理テストで自由人度がMAXだと鑑定されると「凄い合っていると思います」と明言した。拘束されるのが嫌だとし、旅行も好きだと打ち明けた。

「最近は地元に帰ったり、前は海外旅行に行ったりとか、結構アクティブに。1人で行ってます」と話すとスタジオからは驚きの声が上がった。

20歳で初めての一人旅をし「キューバに行きました」と明かしたものの、大丈夫だったかと問われ「財布を盗まれて」とぶっちゃけ。MCの「ハライチ」岩井勇気は「ヤバい！」と仰天した。

「現地のおじさんに声かけられて。“あっちで面白いイベントやっているから行こうよ”って言われて、“いいね、いいね”って一緒に行っちゃって」と黒島。ついて行き、「半日ぐらい一緒に遊んだんですよ」と話し、夕方には「“帰りたい”って言って、タクシーに乗ったら、送ってくれて。“じゃあね、バイバイ”って言って」解散したという。

すると「カバンから、現金だけ入っているお財布がなくなっていて」と盗難に遭ったことが判明し「凄いショックでした」と振り返った。

「分かんなくて、いつ盗られたか」と淡々と話すと、「ハライチ」澤部佑は「あんまり聞かないタイプだよね、そんなに長い時間過ごすスリって」と目を丸くしていた。