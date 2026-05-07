　日向坂46の下田衣珠季さんが柏レイソルのホームゲームに登場し、ファンの反響を呼んでいる。

　下田さんは6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦に特別出演。「LAWSONエキサイトマッチ」としてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーやトークショーを行った。

　日向坂46の公式X(@hinatazaka46)が写真とともに来場を報告すると、「ローソンさんの制服めちゃ似合ってる!!」「最高にかわいすぎるローソン店員さん!」「ビジュ仕上がってます」「この髪型めっちゃ好き」「間違いなく今日本で1番可愛い女」「大優勝」「ナイスキックインでした!!」と絶賛の声が相次いだ。

　下田さんは千葉県出身の19歳。昨年3月に五期生メンバーとして加入が発表された。試合当日には、自身のブログで“ギャル風”のメイクやファッションの写真を披露。1万を超える「いいね」、100万件以上の表示回数を記録し、こちらも大きな話題となっていた。