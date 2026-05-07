「日本で1番可愛い」「大優勝」“万バズ”で話題の日向坂46メンバーが柏ホーム戦に来場
日向坂46の下田衣珠季さんが柏レイソルのホームゲームに登場し、ファンの反響を呼んでいる。
下田さんは6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦に特別出演。「LAWSONエキサイトマッチ」としてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーやトークショーを行った。
日向坂46の公式X(@hinatazaka46)が写真とともに来場を報告すると、「ローソンさんの制服めちゃ似合ってる!!」「最高にかわいすぎるローソン店員さん!」「ビジュ仕上がってます」「この髪型めっちゃ好き」「間違いなく今日本で1番可愛い女」「大優勝」「ナイスキックインでした!!」と絶賛の声が相次いだ。
下田さんは千葉県出身の19歳。昨年3月に五期生メンバーとして加入が発表された。試合当日には、自身のブログで“ギャル風”のメイクやファッションの写真を披露。1万を超える「いいね」、100万件以上の表示回数を記録し、こちらも大きな話題となっていた。
下田さんは6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦に特別出演。「LAWSONエキサイトマッチ」としてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーやトークショーを行った。
日向坂46の公式X(@hinatazaka46)が写真とともに来場を報告すると、「ローソンさんの制服めちゃ似合ってる!!」「最高にかわいすぎるローソン店員さん!」「ビジュ仕上がってます」「この髪型めっちゃ好き」「間違いなく今日本で1番可愛い女」「大優勝」「ナイスキックインでした!!」と絶賛の声が相次いだ。
本日5月6日(水・祝)開催— 日向坂46 (@hinatazaka46) May 6, 2026
明治安田J1百年構想リーグ 第15節
柏レイソル VS 浦和レッズ戦
「LAWSONエキサイトマッチ」始球式に#下田衣珠季 が登場いたします⚽️
三協フロンテア柏スタジアム
どうぞお楽しみに☀️https://t.co/GlbwCrLmki#柏レイソル#ローソン#日向坂46 pic.twitter.com/vyOjizG6dZ
【ブログ更新☀️ 下田衣珠季】 暑かったからアイス食べた!なに味でしょうみんな世界卓球観てますか?!!!! https://t.co/qyA8J3TdX8 #日向坂46 #下田衣珠季 pic.twitter.com/7UN5s2uN78— 日向坂46 (@hinatazaka46) May 6, 2026