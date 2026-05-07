本日5月6日(水・祝)開催 明治安田J1百年構想リーグ 第15節 柏レイソル VS 浦和レッズ戦 「LAWSONエキサイトマッチ」始球式に#下田衣珠季 が登場いたします⚽️ 三協フロンテア柏スタジアム どうぞお楽しみに☀️https://t.co/GlbwCrLmki#柏レイソル#ローソン#日向坂46 pic.twitter.com/vyOjizG6dZ

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