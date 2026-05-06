BLACKPINK（ブラックピンク）が「メットガラ」の“トイレセルカ”でグローバルな存在感を示した。

モデルのバヴィータ・マンダヴァは5日（日本時間）、自身のSNSアカウントに「Felt cute, might delete later」というコメントとともに、「2026メットガラ（The 2026 Met Gala）」のトイレで撮影した鏡越しのセルカを投稿した。

公開された写真は、イベント後に出席者たちが撮影した「メットガラのトイレセルカ」だ。メットガラは公式には携帯電話の使用が禁止されているイベントだが、トイレで撮影するセルフィーは非公式な伝統として定着しており、毎年話題を集めている。

写真には、バヴィータ・マンダヴァをはじめ、女優レイチェル・セノット、そしてBLACKPINKのジス、ジェニー、ロゼ、リサが一緒にポーズを取っている様子が収められている。4人は、それぞれ異なるコンセプトの華やかなドレスを完璧に着こなしながら、鏡の前ではおどけた表情やポーズでギャップのある魅力を見せた。

一方、「メットガラ」は毎年ニューヨークのメトロポリタン美術館で開かれる世界最大級のファッションチャリティーイベントで、各分野のトップスターたちが出席し、独創的なスタイルを披露する場として知られている。