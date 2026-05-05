ワールドツアー中の新型メルセデス・ベンツSクラスがスーパーGT開催の富士スピードウェイへ立ち寄り

スーパーGT第2戦『FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL』が5月3日予選・4日決勝で、静岡県の富士スピードウェイで開催されました。

その富士スピードウェイのAパドックに見慣れぬナンバーのメルセデス・ベンツが止まっていました。

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この車は一体どういう目的で置かれていたのでしょうか。

車体には多くの数字が描かれており、どういう意味なのか車両の近くにいたスタッフに聞いてみました。

するとこのメルセデス・ベンツは1月29日にドイツ本国で発表されたばかりの新型Sクラスとのこと。

メルセデス・ベンツジャパンのホームページには「日本発表前の情報です」という断りが書かれた上で、新型Sクラスのラインナップやエンジンバリエーションなどが見られますが、日本にはまだ新型Ｓクラスの正式情報は発表されていません。

この車両に装着されているナンバープレートを見るとドイツで登録されており、本国でもプロトタイプのため、市販使用とも違うと言うことです。

新型Sクラスの特徴とも言える、フロントフェイスはスターデザインのデジタルライトとイルミネーテッドラジエーターグリルがあしらわれています。

車内に目を向けるとMBUXスーパースクリーンと呼ばれる、センターメディアディスプレイと助手席にひろがるパッセンジャーディスプレイが、新たなインパネを見せてくれます。

車体の描かれた数字に関してはスタッフは次の話しています。

「カールベンツが車の特許を取得した日が1886年の1月29日ということで、今年が生誕140周年と言うことになります。

その記念として世界各国140ヵ所をこの新型Sクラスで旅をするということを現在複数の新型Sクラスで行っています。

富士スピードウェイもその立ち寄り地のひとつに選ばれていて、今回立ち寄ったということです。

富士スピードウェイ内の各所で撮影を行い、SNSなどを通じて顧客やファンとの交流を目的に旅をしています」

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ボディ左面に生誕の1886年が描かれ、右面には現代の2026年が描かれています。

さらにリヤガラスや左右の窓には、今まで立ち寄った国や地域のステッカーが貼られています。

南米・北米を経由して、中国・韓国へ。博多から日本に来て、姫路・大阪を経由して富士スピードウェイへ到着しました。

パドック内での駐車ということもあり、大々的な展示ではありませんが、独特なデザインが施されているのと、海外製ナンバープレートが装着されていることもあり、気がついた人は注目をしていました。

新型Sクラスは、5月6日東京の表参道にできた新たなブランド発信スタジオである、「Mercedes-Benz Studio Tokyo」にて展示予定と言うことです。