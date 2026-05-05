日本時間午前0時過ぎに月間最優秀選手賞が発表された

【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）

MLB機構は4日（日本時間5日）、3月・4月の月間最優秀選手賞（月間MVP）を発表し、ドジャース・大谷翔平投手がナ・リーグ投手部門で選ばれた。投手部門で選出されるのは自身初。快挙から約7時間後、デーブ・ロバーツ監督が明かした“新情報”にLAメディアも注目した。

大谷は今季3年ぶりに開幕から二刀流としてプレー。特に投手としては絶好調で、5試合で2勝1敗、防御率0.60、WHIP0.87。1913年に自責点が公式記録となって以来、シーズン最初の5先発すべてで「6イニング以上を投げ、本塁打ゼロ、被安打6未満、自責点1以下」を記録したのはメジャー史上初だった。

規定投球回に1イニング足りなかったものの、自身初の投手月間MVPを手にした。ちなみに、打者としては通算6度受賞。月間MVP7回は日本勢最多となっている。

そこから約7時間後、デーブ・ロバーツ監督がアストロズ戦前の会見に臨んだ。大谷は5日（同6日）に先発登板し、投打同時出場することを明言した。4月15日（同16日）のメッツ戦、28日（同29日）のマーリンズ戦は投手に専念したが、今季6登板目はリアル二刀流としてプレーする。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が自身のX（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニが明日、投打で同時出場するとデーブ・ロバーツが認めた」と速報すれば、「ドジャース・ビート」や「ESPNロサンゼルス」に執筆していたスポーツジャーナリストのエイドリアン・メディーナ氏も「ショウヘイ・オオタニは明日、二刀流選手としてプレーする」と言及した。（Full-Count編集部）