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元中学校教師が解説「反抗しない中学生は自立できる？」子育ての常識が覆る意外な真相

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイが「【反抗しない中学生】将来どうなる？元教師が本音で答えます」と題した動画を公開した。動画では、「反抗期がない中学生は自立できるのか」という親の不安に対し、子どもの要求を受け入れることの重要性と、自立を妨げるNG行動について解説している。



道山氏はまず、視聴者からの「中2男子が全く反抗せず、甘えてくるが自立できるのか」という相談を紹介した。道山氏はこの状況に対し、親の愛情が的確に届くことで子どもの「愛情バロメーター」が上がり、親子関係が良好になっていると分析。現状は「愛情バロメーターが非常に高く、子育てが順調に進んでいる状態」と高く評価した。



続けて、世間の多くの親が抱く「突き放した方が子どもは自立する」という考えを「全くの誤解」と指摘し、「子どもの要求を聞いてあげればあげるほど早く自立する」と力説した。道山氏はこのメカニズムを、1人で服が着られない子どもに例えて説明する。放っておいても服を着られるようにはならないが、親が着せてあげることで少しずつやり方を覚え、やがて自ら着るようになるのと同じプロセスだという。



一方で、自立を妨げる唯一の注意点として「親の先回り」を挙げた。「子どもが要求していないことを親が先回りしてやってしまうと自立が遅くなる」と語り、明日の雨に備えて頼まれてもいない傘を玄関に置いてあげるような行動は、自分で準備する力を奪うと警告した。頼まれた場合のみ手伝うか、忘れそうになったタイミングで声をかけるのが適切だとしている。



また、悪いことをしているのに何も注意をしていない結果として反抗期がない状態は良くないと補足しつつも、そうでなければ問題はないと断言した。子どもの要求には丁寧に応えつつ、不要な先回りを避けることが、確かな自立を促す鍵となるようだ。