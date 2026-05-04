ヴァレンティノのアイコンが更新されるとき。‘ロックスタッズ’ ポップアップが伊勢丹新宿店に登場
メゾンのアイコンは、時代とともにどのように更新されるのでしょうか。
Valentinoは、Alessandro Micheleによる新たなビジョンのもと再解釈されたヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ シューズのポップアップストアを、伊勢丹新宿店にオープンします。会期は2026年5月6日（水）から12日（火）まで。会場では、2026年プレフォールコレクションで発表された新作パンプスをはじめ、スタッズを配したアクセサリーセレクションが展開されます。
「ロックスタッズ パンプス」\181,500（税込） | Courtesy of Valentino
ロックスタッズという“コード” ‘ロックスタッズ’は、ヴァレンティノ ガラヴァーニを象徴するシグネチャーのひとつです。ピラミッド型のスタッズとエレガントなフォルムのコントラストは、ロックとクチュール、反骨と洗練といった相反する要素を共存させるコードとして、長年にわたりブランドのイメージを形作ってきました。今回のポップアップは、そのコードがいまどのように再解釈されているのかを示す場でもあります。
Courtesy of Valentino
新しいパンプスが示すもの 2026年プレフォールで登場した新しい‘ロックスタッズ’パンプスは、従来のストラップデザインをベースにしながら、よりシャープなシルエットへとアップデートされています。艶やかなプラチナ仕上げのポインテッドトゥは、足元に緊張感をもたらし、ブラック、ホワイト、プードル、ライトブルーといったニュートラルカラーから、鮮やかな色彩まで幅広いバリエーションが揃います。
「ロックスタッズ パンプス」\181,500（税込） | Courtesy of Valentino
また、ストラップサンダルも新たに加わり、フェミニンでありながらルールにとらわれない自由な精神を体現するコレクションへと拡張されています。
「ロックスタッズ サンダル」\181,500（税込） | Courtesy of Valentino
“更新”としてのポップアップ 今回のポップアップは単なる販売の場ではなく、ロックスタッズというアイコンの“現在地”を示す空間として機能しています。キャンペーンビジュアルや、レッドカーペットでセレブリティが着用し話題となったモデルも展示され、シューズ単体ではなく、その背後にあるイメージやストーリーとともに提示されます。
Courtesy of Valentino
バッグを含むアクセサリーも展開され、ロックスタッズがいかにトータルなスタイルとして構築されているかを体感することができます。
アイコンは変化し続ける アイコンとは固定されたものではなく、更新され続けることで生き続けるものです。アレッサンドロ・ミケーレの手によって再解釈されたロックスタッズは、これまでのエレガンスに新たな緊張感を加えながら、ブランドのコードを次のフェーズへと導いています。
伊勢丹新宿店という都市の中心におけるポップアップは、その変化を最もダイレクトに体験できる場となりそうです。
INFORMATION
ヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ ポップアップストア
会期：2026年5月6日（水）〜5月12日（火）
時間：10:00〜20:00
会場：伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴 メインプロモーション
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
Valentinoは、Alessandro Micheleによる新たなビジョンのもと再解釈されたヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ シューズのポップアップストアを、伊勢丹新宿店にオープンします。会期は2026年5月6日（水）から12日（火）まで。会場では、2026年プレフォールコレクションで発表された新作パンプスをはじめ、スタッズを配したアクセサリーセレクションが展開されます。
ロックスタッズという“コード” ‘ロックスタッズ’は、ヴァレンティノ ガラヴァーニを象徴するシグネチャーのひとつです。ピラミッド型のスタッズとエレガントなフォルムのコントラストは、ロックとクチュール、反骨と洗練といった相反する要素を共存させるコードとして、長年にわたりブランドのイメージを形作ってきました。今回のポップアップは、そのコードがいまどのように再解釈されているのかを示す場でもあります。
Courtesy of Valentino
新しいパンプスが示すもの 2026年プレフォールで登場した新しい‘ロックスタッズ’パンプスは、従来のストラップデザインをベースにしながら、よりシャープなシルエットへとアップデートされています。艶やかなプラチナ仕上げのポインテッドトゥは、足元に緊張感をもたらし、ブラック、ホワイト、プードル、ライトブルーといったニュートラルカラーから、鮮やかな色彩まで幅広いバリエーションが揃います。
「ロックスタッズ パンプス」\181,500（税込） | Courtesy of Valentino
また、ストラップサンダルも新たに加わり、フェミニンでありながらルールにとらわれない自由な精神を体現するコレクションへと拡張されています。
「ロックスタッズ サンダル」\181,500（税込） | Courtesy of Valentino
“更新”としてのポップアップ 今回のポップアップは単なる販売の場ではなく、ロックスタッズというアイコンの“現在地”を示す空間として機能しています。キャンペーンビジュアルや、レッドカーペットでセレブリティが着用し話題となったモデルも展示され、シューズ単体ではなく、その背後にあるイメージやストーリーとともに提示されます。
Courtesy of Valentino
バッグを含むアクセサリーも展開され、ロックスタッズがいかにトータルなスタイルとして構築されているかを体感することができます。
アイコンは変化し続ける アイコンとは固定されたものではなく、更新され続けることで生き続けるものです。アレッサンドロ・ミケーレの手によって再解釈されたロックスタッズは、これまでのエレガンスに新たな緊張感を加えながら、ブランドのコードを次のフェーズへと導いています。
伊勢丹新宿店という都市の中心におけるポップアップは、その変化を最もダイレクトに体験できる場となりそうです。
INFORMATION
ヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ ポップアップストア
会期：2026年5月6日（水）〜5月12日（火）
時間：10:00〜20:00
会場：伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴 メインプロモーション
住所：東京都新宿区新宿3-14-1