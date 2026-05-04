クリス・ミドルトンがB2POの試合会場に登場…いとこが所属する福島ファイヤーボンズのホームゲームへ

5月2日、3日の2日間にわたって宝来屋 ボンズアリーナで開催された福島ファイヤーボンズvs熊本ヴォルターズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルに、NBA選手のクリス・ミドルトン（ダラス・マーベリックス）が観戦に訪れたようだ。

ミドルトンはテキサスA＆M大学出身の34歳。「NBAドラフト2012」でデトロイト・ピストンズから2巡目全体39位指名を受け、NBAデビューを飾った。2013－14シーズンにミルウォーキー・バックスへ移籍すると、2021年にNBA制覇を果たし、NBAオールスターに3度選出。2024－25シーズン途中からワシントン・ウィザーズ、マブスを渡り歩き、通算14シーズンで839試合に出場し、1試合平均16.得点4.7リバウンド3.9アシスト1.1スティールを記録する。

福島のXによると、ミドルトンは同クラブに所属するケニー・マニゴールトのいとことのこと。ともにサウスカロライナ州の出身で、マニゴールトは公式HPのプロフィールに掲載されている「一緒にプレーしたい選手」にミドルトンの名前を挙げている。

クラブはミドルトンの写真を投稿。マニゴールトとのツーショットに加え、笠井康平、中野司、益子拓己、大久保友貴との写真もアップされた。

ミドルトン来場の効果もあってか、マニゴールトは2試合で28得点14リバウンド11アシスト5スティールの活躍。熊本を相手に連勝を飾り、クラブ初のセミファイナル進出を決めた。

【写真】クリス・ミドルトンがB2プレーオフの試合会場に登場/h4>