INNISFREE新作クレンジングバーム登場♡潤い守ってすっきり落とす実力派ケア

毎日のクレンジングで、しっかり落としたいけれど乾燥やつっぱり感は避けたい…そんな大人女性の悩みに寄り添う新作がINNISFREEから登場。ブランドを代表するグリーンティーラインより、「グリーンティー セラミド クレンジングバーム」が2026年5月1日（金）に発売されます。落とす・守る・うるおすを同時に叶える、注目の新アイテムを詳しくご紹介します。

とろける質感で濃いメイクもすっきりオフ

「グリーンティー セラミド クレンジングバーム」は、バームが肌の上でとろけてオイル状に変化し、さらに乳化するとミルク状へ変わる3段階テクスチャーが特長。

濃いメイクや毛穴汚れ、余分な皮脂までなめらかに絡め取り、すっきり洗い流せます。W洗顔不要なのも忙しい毎日にうれしいポイント。

摩擦を抑えながらオフできるため、やさしい使い心地を求める方にもおすすめです。

グリーンティー セラミド クレンジングバーム



価格：2,420円（税込）

容量：100g

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グリーンティー由来成分で潤いバリアをケア

注目は、INNISFREE独自の高純度グリーンティーセラミド¹を配合していること。さらにグリーンティーシード²、グリーンティーウォーター*³も加わり、洗いながら肌の潤いバリアをサポートします。

乾燥しやすい季節や、クレンジング後のカサつきが気になる方にもぴったり。洗い上がりはしっとりなめらかで、つっぱりにくい仕上がりです。

また、一般的なセラミドと比較して約2.3倍*⁴の高い保湿力を持つとされ、ゆらぎやすい肌をやさしく整えてくれます。毎日のケアに取り入れたくなる心強い存在です。

香りや使いやすさまでこだわった一本

クレンジングタイムを癒しの時間へ導く、グリーンティーラテのようなやさしく甘い香りも魅力。さらにジャータイプではなくチューブタイプなので、衛生的で手軽に使えます。

眼科医によるテスト済⁵、敏感肌パネルテスト済⁵、ノンコメドジェニックテスト済*⁶と、細やかな配慮もうれしいポイント。毎日使うものだからこそ、快適さまでこだわった設計です。

*¹ セラミドNP（保湿成分）

*² チャ種子油（保湿成分）

*³ チャ葉エキス（保湿成分）、水

*⁴ in vitro試験結果：グリーンティーセラミドと合成セラミドの有用性の比較（社内比較）、原料特性に限る

*⁵ すべての人に刺激が起こらないというわけではありません

*⁶ すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません

まとめ

落とすだけで終わらない、新時代のクレンジングとして注目したいINNISFREEの新作クレンジングバーム。メイクや汚れをすっきり落としながら、潤いまで守ってくれる頼もしさが魅力です。

乾燥や刺激感が気になる方、クレンジングを見直したい方はぜひチェックしてみてください♡毎日の洗顔前のひとときが、もっと心地よい時間になりそうです。