HEAVEN Japan「贅沢脇肉キャッチャー®︎」に新色登場！カーキで叶える美バスト習慣

毎日の下着選びは、着け心地もシルエットも妥協したくないもの。そんな女性たちから支持を集めるHEAVEN Japanの人気ブラ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」に、新色カーキが仲間入りしました。軽やかな着け心地としっかり補整力を両立し、春夏ファッションにもなじむ上品カラー。気分まで高めてくれる新作インナーとして注目です。

人気シリーズに新色カーキが登場

累計販売本数80万枚超えを誇る「脇肉キャッチャー®」シリーズの中でも、「贅沢脇肉キャッチャー®︎」は軽さと補整力を両立した人気モデル。

今回発売されたカーキは、透け感のある2色のグリーンを重ねたナチュラルで洗練されたカラーです。

爽やかさと落ち着きを兼ね備え、初夏の装いにもぴったり。見えない部分までおしゃれを楽しみたい日に選びたくなる一枚です。

贅沢脇肉キャッチャー®︎

価格：7,480円（税込）

サイズ：カップB～D、アンダー65～80cm／カップE～K、アンダー65～90cm（カラー：カーキ／ブルーグレー／スモーキーピンク／ベージュ／ブラック）

グンゼ新作ハーフトップインナーが優秀！綿100％リブ素材で心地よく

美しいラインを叶えるこだわり設計

脇高設計とバックベルトのパワーネット、脇下の2本のボーンで脇や背中のお肉をしっかりキャッチ。さらに3列3段フックで安定感も高く、整ったバストラインをキープします。

カップ部分にはHEAVEN Japanオリジナルの4枚接ぎ立体カップを採用。バストに沿いやすく、高い位置で美しく支えてくれるのも魅力です。サイドパネル付きで広がりを抑え、すっきりとした印象へ導きます。

また、幅広ストラップで肩への負担を軽減し、独自開発の3Dワイヤーで痛くなりにくい仕様に。長時間着けても快適さを感じやすい工夫が詰まっています。

お揃いショーツもチェック

・スタンダードショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：カーキ／ブルーグレー／スモーキーピンク／ベージュ／ブラック）

・Tバックショーツ

価格：2,480円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：カーキ／ブルーグレー／スモーキーピンク／ブラック）

ブラと合わせて楽しめるショーツも別売で展開されています。上下セットでそろえれば、気分もぐっと上がりそうです♡

毎日に自信をくれる一枚を

補整下着にありがちな窮屈さを感じにくく、美しいシルエットまで叶えてくれる「贅沢脇肉キャッチャー®︎」。新色カーキは、落ち着きがありながら旬のムードも楽しめる絶妙カラーです。

服をきれいに着こなしたい日も、自分を少し好きになりたい日も、頼れる一枚としてワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか。