エールディヴィジ 25/26の第32節 スパルタとイーグルスの試合が、5月3日23:45にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。スパルタのトビアス・ローリッセン（FW）のアシストから三戸 舜介（MF）がゴールを決めてスパルタが先制。

ここで前半が終了。1-0とスパルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分イーグルスが同点に追いつく。ビクトル・エドバルセン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、57分スパルタが逆転。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）のアシストからトビアス・ローリッセン（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

66分、イーグルスが選手交代を行う。ステファン・シグルダルソン（FW）からフィン・ストッカース（FW）に交代した。

74分、イーグルスは同時に2人を交代。アルフォンス・サンプステッド（DF）、マティス・スレイ（FW）に代わりオスカー・シーバートセン（FW）、リコネル・マーガレット（MF）がピッチに入る。

77分イーグルスのビクトル・エドバルセン（FW）のアシストからユリウス・ディルクセン（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

81分、スパルタは同時に2人を交代。ヒアニノ・フィアネロ（DF）、アヨニ・サントス（MF）に代わりブルーノ・マルティンスインディ（DF）、ペレ・クレメント（MF）がピッチに入る。

87分、イーグルスは同時に2人を交代。ソーレン・テングステッド（FW）、アスケ・アデルガード（DF）に代わりエバート・リントルスト（MF）、ディーン・ジェームス（DF）がピッチに入る。

88分、スパルタが選手交代を行う。トビアス・ローリッセン（FW）からミラン・ゾンネフェルト（FW）に交代した。

90+6分にイーグルスのオスカー・シーバートセン（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。45+2分にゴールを決めた。

2026-05-04 02:00:44 更新