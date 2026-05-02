俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4月26日、第16話が放送され、織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第16話は「覚悟の比叡山」。木下藤吉郎（池松壮亮）は浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負う。継潤は、藤吉郎の子を人質として預けるなら織田に付くという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の長男・万丸を差し出そうと考えるが、姉は激怒。困り果てた兄に代わり、木下小一郎（仲野太賀）が説得を試みる。一方、敗走した浅井長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。織田信長（小栗旬）は“織田に従わないなら寺を焼き払え”と明智光秀（要潤）に命じ…という展開。

小一郎は「わしらはもう百姓ではない。侍なんじゃ！」「わしら家族は守られる側ではなく、守る側になったのじゃ！一人でも多くの者が助かる道を選ばねばなりませぬ！人質などなくとも、みんなが笑って生きられる世を、いつかつくってみせまする。わしらはそういう侍にならねばなりませぬ」と姉を説得。

弥助（上川周作）も「わしは侍になってこれまで、何をしたということもない。じゃが、そんなわしらの子が多くの者の命を救えるのかもしれん。わしらの万丸が、大きな役目を果たすのじゃ。誰にでもできることではない。その姿を、見守ろうではないか」と泣きながら妻に訴えた。

そして、万丸が継潤のもとへ行き、3カ月。ともは「おなかが弱い子なので」と腹巻きを渡し「それから、眠れん時は花摘みの歌を。それから、そそっかしい子なので、よく転ぶのです」と心配は尽きない。

継潤は「ご案じなさいますな。我が家に来てから三月、万丸は一度も泣いてはおりませぬ」「時折、寂しそうな顔は見せまするが、懸命に耐えておりまする。一人でも泣かぬと、強うならねばならぬと、おっか様から、そう教わったのだと。万丸はあなた様の教えを、ちゃんと守っておりまするぞ」。両親は涙した。

万丸は、のちの関白・豊臣秀次。1595年（文禄4年）、豊臣秀吉に切腹を命じられる「秀次事件」の悲劇に見舞われる。

浅井長政の嫡男・万福丸は1573年（天正元年）、小谷城落城後に短い生涯の幕を閉じる。軍記物「浅井三代記」には織田信長の命により串刺しにされ、一代記「信長公記」には信長が十歳の嫡男を磔（はりつけ）にしたとある。

SNS上には「上川周作と宮澤エマの熱演が光り、思わず涙腺が崩壊」「万丸くんが宮部様の養子になったことで秀吉の命は救われたのに…この先のことを考えると地獄」「『鎌倉殿の13人』の実衣といい、宮澤エマに泣かされる。万丸の母親以外の何者でもなかった」「万福丸くんと万丸くんの行く末を知っているゆえ、良い子でいるほど切ない」「（信長が比叡山焼き討ちの藤吉郎を許した時の）『同じこと（二度とわしに、今日のようなこと）を言わせるなよ』が万福丸の時に効いてきたり…」などと幼い命にも容赦ない戦国の世に悲痛な声が相次ぐ。

次回は3日、第17話「小谷落城」が放送される。