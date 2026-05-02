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「移動のロマンが確かに存在」名古屋を迂回する豊橋～伊勢への直線ルート旅

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が「【検証】名古屋を迂回！地図上の最短距離「豊橋～伊勢」を直線ルートで進むとどうなるのか？」と題した動画を公開しました。動画では、愛知県の豊橋から三重県の伊勢まで、一般的に使われる名古屋経由の迂回ルートではなく、地図上で最短距離となる海越えの直線ルートでの移動に挑戦し、その所要時間や運賃を検証しています。



旅のスタートは豊橋駅。「豊橋・鳥羽割引きっぷ」を購入し、まずは豊橋鉄道渥美線で渥美半島の三河田原駅へと向かいます。かつては半島の先端まで鉄道を延ばす計画があったものの実現せず、現在はここから路線バスに乗り換えます。伊良湖岬行きのバスに揺られること約1時間、フェリーの乗船窓口がある道の駅に到着しました。



しかしここで、乗る予定のフェリーがバス到着のわずか7分前に出航していたことが判明。次便まで約1時間半待つことになり、「相互のダイヤを完璧に同期させるのは極めて困難」と、乗り継ぎの難しさに直面します。ようやく乗船した伊勢湾フェリーの航路は、国道42号と259号を結ぶ海上国道に指定されており、かつてはお伊勢参りの大動脈として栄えた歴史あるルートであることが紹介されました。



鳥羽に到着後は近鉄線を乗り継ぎ、ついに目的地の伊勢市駅に到着。豊橋からの所要時間は5時間40分で、名古屋経由の特急を利用した場合の約2時間半と比べると、倍以上の時間がかかる結果となりました。交通検証人は、「時間と効率だけでは測れない移動のロマンが、このルートには確かに存在していました」と総括。効率を重視しがちな現代において、あえて寄り道をして歴史や景色を楽しむ旅の計画を立ててみてはいかがでしょうか。